MADARIAGA: Un motociclista resultó herido tras un choque en la esquina de Martínez Guerrero y Güemes

MADARIAGA





Un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 18:10 en la intersección de las calles Martínez Guerrero y Güemes movilizó a personal policial y de emergencias médicas. El hecho involucró a una camioneta Ford Ranger y una motocicleta Honda CG Titan 150.





En el lugar el conductor de la moto de 26 años presentaba dificultades que motivaron la intervención inmediata del personal de salud.





Una ambulancia lo trasladó al hospital local. Allí se le realizaron estudios radiológicos de columna vertebral, tórax, pelvis y pie izquierdo, sin detectarse lesiones de gravedad según el informe médico preliminar.