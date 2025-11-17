Dos adolescentes que viajaban en moto fallecieron tras estrellarse contra un árbol

NACIONALES

Hay conmoción en el departamento Tupungato en el Valle de Uco, por la muerte de dos jóvenes que circulaban en moto. El hecho sucedió a la altura de calle Correa, frente a una bodega.

Por motivos que ahora investiga la justicia, el conductor del rodado perdió el dominio e impactó contra un árbol. Ambos jóvenes resultaron con heridas de gravedad.

Testigos llamaron al 911 y al rato arribó una patrulla de la Policía de Mendoza y personal de apoyo del SEC, Servicio de Emergencias Coordinado. Los profesionales médicos procedieron a revisar a las víctimas y a los pocos minutos solo pudieron comunicar a sus familiares que habían fallecido.

En el lugar se vivieron escenas desgarradoras por parte de familiares, amigos, allegados y vecinos a la parejita de 17 y 18 años, causando consternación en esa comunidad.

El Ministerio Público Fiscal dió la orden para que los restos de la pareja fuesen trasladados al Cuerpo Médico Forense para los examenes de rigor.

Policía Científica trabajó en el lugar en búsqueda de elementos que pudieran servir para la confección del expediente judicial.



