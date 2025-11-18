MADARIAGA: Cayó un hombre por abigeato tras un operativo nocturno y persecución a caballo entre pastizales

MADARIAGA

Un operativo policial realizado esta madrugada en un establecimiento rural de General Madariaga permitió frustrar un intento de abigeato y detener a uno de los presuntos responsables, luego de varias horas de trabajo en plena zona de campo.





Todo comenzó alrededor de las 23:30, cuando un móvil policial que recorría la jurisdicción recibió el aviso de que dos equinos habían sido sustraídos del establecimiento rural “Las Moras”, aparentemente con la intención de utilizarlos para cometer un hecho delictivo. El personal se dirigió al lugar y se entrevistó con el dueño de los animales, quien señaló que los delincuentes solían escapar por una tranquera ubicada hacia el sector que conecta con el barrio Monte Rincón, en cercanías de Villa Gesell.





Con apoyo de otro móvil, los efectivos se internaron junto al propietario por aproximadamente un kilómetro entre pastizales, hasta posicionarse en puntos estratégicos ocultos en la maleza. El dueño de los equinos quedó apartado del operativo, siguiendo indicaciones de seguridad y sin intervenir.





Cerca de las 04:30, tras varias horas de espera, se escucharon voces y el movimiento de animales acercándose. Uno de los sospechosos descendió de un caballo para abrir la tranquera, momento en el que la policía irrumpió y logró reducirlo y aprehenderlo. El segundo involucrado logró huir entre la vegetación.





En el lugar los efectivos encontraron seis medias reses correspondientes a tres vacunos de raza Aberdeen Angus de pelaje negro —de unos 200 kilos cada uno— y otras dos medias reses de pelaje colorado, de aproximadamente 150 kilos. También se secuestraron cuchillos de distintos tamaños, una cuchilla, un hacha, guantes, mochilas con restos de achuras y otros elementos utilizados en la faena clandestina.





Mientras continuaba el operativo, personal vial informó que un individuo circulaba en motocicleta en actitud sospechosa en las inmediaciones del obrador, desoyendo la orden de detenerse y escapando hacia la zona de circunvalación. Se solicitaron registros fílmicos al Centro de Monitoreo para intentar determinar su recorrido.





La policía incautó todos los restos de los animales faenados y las herramientas y trasladó al detenido a la dependencia para formalizar la causa por abigeato. El operativo permitió desarticular un hecho delictivo que, según la policía, presentaba un modus operandi similar al de otros casos registrados en la región.