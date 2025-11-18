MADARIAGA: Jubilado fue golpeado y asaltado por un falso parquero que se ofreció a hacerle tareas de mantenimiento

Un hombre de 81 años denunció esta tarde haber sido víctima de un violento asalto dentro de su vivienda luego de que un desconocido ingresara simulando querer venderle una herramienta y ofrecer un servicio de jardinería.





Según consta en la denuncia a la que accedió CNM, el hecho ocurrió alrededor de las 12 del mediodía en una vivienda de calle 9 de julio casi Avenida Buenos Aires, cuando un sujeto se presentó en la casa del vecino y le ofreció una motoguadaña por 30 mil pesos. Ante la negativa, el visitante pidió algo para comer y el damnificado le brindó un vaso de bebida y algo de fiambre.





Minutos después, el hombre le propuso podar las plantas y limpiar el terreno “a un precio accesible”, lo que llevó al jubilado a permitirle el ingreso al patio. Ambos caminaron hacia el fondo del terreno, a unos 50 metros de la calle, momento en el cual el sospechoso lo tomó del cuello y le aplicó varios golpes de puño.





De acuerdo al relato, el agresor le arrancó el bolsillo del pantalón y le robó la billetera, tras lo cual volvió a golpearlo en la boca, provocando que la víctima cayera al suelo. Luego escapó corriendo.





El delincuente dejó olvidada una mochila de color rosa y blanco en el terreno antes de huir. La víctima indicó que el asaltante era un hombre joven, delgado, de tez clara, de alrededor de 1,65 m de estatura y cabello corto castaño oscuro. Vestía ropa oscura y se movilizaba en una bicicleta tipo mountain bike de color rojo o naranja. Llevaba además una motoguadaña de color naranja y un escobillón.





El jubilado denunció que en su billetera tenía documentación personal, tarjetas bancarias y una suma de dinero en efectivo que superaba los $350.00. También afirmó que reconocería al agresor si volviera a verlo, ya que la misma persona se había presentado en otra ocasión ofreciéndole comprar una radio.



