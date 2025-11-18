Salieron a la venta los pasajes de tren para el verano, pero el servicio a Madariaga y Pinamar seguirá suspendido

ZONALES

Trenes Argentinos confirmó la habilitación de la venta de pasajes de larga distancia para viajar durante diciembre, enero y febrero, aunque con una noticia clave para la región: el ramal que conecta General Madariaga con Pinamar no funcionará durante toda la temporada de verano 2025/2026.





La empresa no informó una fecha estimada de regreso del servicio, que permanece interrumpido desde mediados de año por problemas operativos y de infraestructura. De esta forma, quienes veraneen o trabajen en Pinamar deberán recurrir a colectivos, autos particulares o combis.





Venta de pasajes habilitada





Los boletos ya pueden adquirirse de manera presencial en las estaciones Retiro, Constitución y Once, además de las boleterías intermedias. También están disponibles online a través de la página oficial de Trenes Argentinos, lo que permite comprar sin necesidad de acercarse a una terminal.





Qué servicios sí funcionarán este verano





Mientras el ramal a Pinamar continúa fuera de operación, los demás recorridos de larga distancia ya se encuentran confirmados:





Buenos Aires – Mar del Plata

Hasta el 11 de diciembre habrá dos servicios diarios (7:30 y 14:17).

Desde el 12 de diciembre , se sumará un tercer tren: 6:04, 11:21 y 17:08.

Los regresos serán a la 1:11, 14:21 y 16:10.

Habrá refuerzos los fines de semana.

Tarifas: entre $35.000 y $45.000, según fecha y categoría.

Buenos Aires – Bragado

Tres frecuencias semanales: lunes, miércoles y viernes a las 18:35 desde Once.

Regresos los mismos días a la 1:55.

Tarifas desde $7.500 (primera) y $9.000 (pullman).

Buenos Aires – Junín