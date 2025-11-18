Salieron a la venta los pasajes de tren para el verano, pero el servicio a Madariaga y Pinamar seguirá suspendido

Trenes Argentinos confirmó la habilitación de la venta de pasajes de larga distancia para viajar durante diciembre, enero y febrero, aunque con una noticia clave para la región: el ramal que conecta General Madariaga con Pinamar no funcionará durante toda la temporada de verano 2025/2026.
La empresa no informó una fecha estimada de regreso del servicio, que permanece interrumpido desde mediados de año por problemas operativos y de infraestructura. De esta forma, quienes veraneen o trabajen en Pinamar deberán recurrir a colectivos, autos particulares o combis.
Venta de pasajes habilitada
Los boletos ya pueden adquirirse de manera presencial en las estaciones Retiro, Constitución y Once, además de las boleterías intermedias. También están disponibles online a través de la página oficial de Trenes Argentinos, lo que permite comprar sin necesidad de acercarse a una terminal.
Qué servicios sí funcionarán este verano
Mientras el ramal a Pinamar continúa fuera de operación, los demás recorridos de larga distancia ya se encuentran confirmados:
Buenos Aires – Mar del Plata
Hasta el 11 de diciembre habrá dos servicios diarios (7:30 y 14:17).
Desde el 12 de diciembre, se sumará un tercer tren: 6:04, 11:21 y 17:08.
Los regresos serán a la 1:11, 14:21 y 16:10.
Habrá refuerzos los fines de semana.
Tarifas: entre $35.000 y $45.000, según fecha y categoría.
Buenos Aires – Bragado
Tres frecuencias semanales: lunes, miércoles y viernes a las 18:35 desde Once.
Regresos los mismos días a la 1:55.
Tarifas desde $7.500 (primera) y $9.000 (pullman).
Buenos Aires – Junín
Una salida diaria desde Retiro a las 18:15.
Regreso a la 1:10 (días hábiles) o 1:31 (domingos y feriados).
Tarifas variables entre $2.300 y $14.400, según día y categoría.
