MADARIAGA: Una mujer denunció haber sido golpeada por su pareja que resultó demorada

MADARIAGA





Una vecina denunció haber sido víctima de un violento ataque en las últimas horas. La mujer, madre de un adolescente, se presentó en la comisaría local para relatar lo sucedido y solicitar intervención policial y judicial.





Según consta en la denuncia a la que accedió CNM, la víctima mantiene una relación de aproximadamente un año con un hombre de 25 años, de nacionalidad paraguaya. Ambos regresaban a la vivienda de la mujer cerca de la medianoche, luego de haber pasado la tarde en una cancha de vóley ubicada en la zona de Colectora y 115, donde compartieron conversaciones con vecinos.





Al llegar al domicilio, el hombre habría comenzado a insultarla y a mostrar un comportamiento agresivo motivado por celos. La situación escaló rápidamente y, según el relato de la mujer, él le propinó un golpe de puño en la cabeza, provocando su caída. Una vez en el piso, continuó golpeándola mientras la insultaba.





La víctima comenzó a pedir ayuda a los gritos. En ese momento, el agresor se detuvo y la mujer logró ponerse de pie y escapar corriendo hacia la casa de un vecino. Allí, otra residente de la zona advirtió la situación y dio aviso inmediato al móvil policial.





Cuando llegó el personal de seguridad, la mujer relató lo ocurrido y fue trasladada al hospital para recibir atención médica. Posteriormente, se dirigió a la comisaría para formalizar la denuncia.





La denunciante señaló que su hijo no se encontraba presente al momento del hecho y que quienes estaban en la cancha de vóley pueden acreditar que ella no presentaba lesiones antes de retirarse del lugar junto a su pareja.





Minutos después el hombre fue demorado e imputado por lesiones agravadas. La fiscalía pidió al juez interviniente que quede detenido



