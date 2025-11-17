Javier Milei, Diego Santilli y Santiago Caputo arrancan la semana enfocados en el Presupuesto 2026

La agenda oficial del presidente Javier Milei para esta
semana estará centrada, principalmente, en reuniones con su Gabinete y dialogar
acerca del plan económico que lleva adelante y el Presupuesto 2026, además de
reforzar el diálogo con los gobernadores, a través de los encuentros que ya
tiene pactados el ministro del Interior, Diego Santilli.
Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo, probablemente,
participe en las reuniones que tenga Milei con los funcionarios en Casa Rosada
para discutir los temas de Gobierno de cara a los proyectos de las reformas
laboral, penal y tributaria e, incluso, es probable que reciba a algunos
ministros, aunque, por el momento, no hay fecha exacta.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, debido a que el
viernes se decretó día no laborable con fines turísticos, por la celebración
del Día de la Soberanía (20 de noviembre), el Presidente y el ministro del
Interior podrían tener menos actividades hacia el final de la semana; hasta el
momento, además de la mesa política con su equipo de trabajo, el miércoles 19
Milei participará de un evento en la Corporación América.
Por lo pronto, Santilli comenzará el lunes con un encuentro
en Casa de Gobierno con el mandatario provincial de Río Negro, Alberto
Weretilneck, y continuará las negociaciones con gobernadores para asegurar el
apoyo a las reformas del Gobierno Nacional.
Además de recibir a los gobernadores en Casa Rosada,
visitará varias provincias, en medio de una gira al interior, para dialogar
sobre temas fiscales, obras públicas y el avance de las leyes que impulsa el
Ejecutivo.KAAAQAAWBdfEvtqc7RzCSQ
Las actividades que lleva adelante Santilli, y que fueron un
pedido de Milei, están orientadas a conseguir las mayorías necesarias en el
Congreso de la Nación, para conseguir la aprobación de reformas estructurales
que plantean desde el oficialismo.
