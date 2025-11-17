Quién es Pablo Adrián Bozza, el hombre demorado por el crimen de la psiquiatra en La Plata

La investigación por el asesinato de Virginia Franco, la reconocida psiquiatra de 68 años hallada muerta en su casa de City Bell, tiene hasta ahora a un único demorado: Pablo Adrián Bozza, de 47 años, quien aseguró ser amigo de la víctima y fue la persona que dio aviso a la policía.





Bozza, nacido el 12 de mayo de 1978, es argentino, vive en La Plata y está divorciado. Al presentarse ante los efectivos en la puerta de la vivienda, afirmó desempeñarse como Gerente Operativo en la Caja de Seguridad Social para los Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires.





De acuerdo con información preliminar, mantenía un vínculo cercano con Franco y tenía acceso habitual a su vida, incluso al punto de manejar algunas de sus cuentas bancarias, un dato que ya despertó la atención de los investigadores. Entre los vecinos, en cambio, Bozza no era visto de manera favorable, según relataron fuentes policiales.





Cómo fue el hallazgo del cuerpo





Bozza realizó una llamada al 911 alrededor de las 10.30 del domingo, preocupado porque Franco no respondía a sus mensajes desde el día anterior. Al llegar a la propiedad, advirtió que la tranquera estaba abierta y aguardó la llegada de la policía.





Ingresó junto con los agentes y, a través de una ventana, observaron el cuerpo de Franco tendido en el piso. La escena mostraba pertenencias tiradas y un fuerte desorden, lo que reforzó la hipótesis de un robo.





La víctima estaba con el torso hacia arriba y presentaba manchas de sangre a su alrededor. Minutos después arribó una ambulancia, aunque los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento.





El asesinato de Virginia Franco





El crimen ocurrió en la vivienda ubicada en Cantilo entre 15A y 17, en City Bell. Franco, quien vivía sola y no tenía hijos, fue encontrada en ropa de cama, golpeada y muy ensangrentada. Una de las líneas que se investigan es que podría haber sido atacada en el marco de un intento de robo.





La autopsia reveló que la psiquiatra sufrió varias heridas cortantes y que, como consecuencia de la pérdida de sangre, murió por un shock hipovolémico. El informe detalló además que presentaba lesiones de defensa en las manos, cortes en un dedo y en el mentón, además de un fuerte golpe en el rostro.