MADARIAGA: Entrega del "Plan Ayuda Alimentaria Mensual"

La Secretaría de Desarrollo Social informó que este mes de
noviembre, con motivo de ser feriado el viernes, el cronograma de entrega será
el siguiente:
-Martes 18: B° Centro, B° Norte y B° Quintanilla
-Miércoles 19: B° San Martín A, San Martín B, B° Kennedy y
B° Los Pinos.
-Jueves 20: B° Belgrano.
El lugar de entrega será el depósito del área de
prestaciones ubicado en Rivadavia casi esquina
Uruguay en el horario de 7 a 13 horas.
En caso que el titular no pueda asistir, quien vaya en su
reemplazo deberá hacerlo con autorización.
En tanto el "Plan Alimentario Diabéticos" tendrá
su entrega el día jueves 27 de noviembre.
