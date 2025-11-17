MADARIAGA: Entrega del "Plan Ayuda Alimentaria Mensual"

MADARIAGA

La Secretaría de Desarrollo Social informó que este mes de noviembre, con motivo de ser feriado el viernes, el cronograma de entrega será el siguiente:

-Martes 18: B° Centro, B° Norte y B° Quintanilla

-Miércoles 19: B° San Martín A, San Martín B, B° Kennedy y B° Los Pinos.

-Jueves 20: B° Belgrano.

El lugar de entrega será el depósito del área de prestaciones ubicado en Rivadavia casi esquina Uruguay en el horario de 7 a 13 horas.

En caso que el titular no pueda asistir, quien vaya en su reemplazo deberá hacerlo con autorización.

En tanto el "Plan Alimentario Diabéticos" tendrá su entrega el día jueves 27 de noviembre.