Violento episodio de privación ilegítima de la libertad en Ostende: un hombre fue detenido tras retener y agredir a su expareja

ZONALES

Un grave hecho de violencia sucedió este domingo por la mañana en Ostende, donde una mujer de 27 años denunció haber sido retenida contra su voluntad por su expareja dentro de su vivienda ubicada en Canadá al 2600. El agresor fue detenido tras oponer resistencia al personal policial.





De acuerdo a la información a la que accedió CNM, el incidente comenzó cerca de las 10:00, cuando el hombre irrumpió en el domicilio de la mujer y la mantuvo privada de su libertad mediante golpes y amenazas dentro de una habitación donde también estaban sus hijos menores.





La víctima logró escapar momentáneamente, se encerró en el baño y desde allí envió un mensaje de auxilio a su hermana, quien dio aviso inmediato al 911. Cuando la policía llegó al lugar encontró a la mujer con contusiones en el cuero cabelludo y lesiones calificadas como leves.





Al momento de la aprehensión, el agresor se resistió, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia de la Policía de Pinamar. La causa quedó caratulada como “Privación ilegal de la libertad agravada por lesiones y amenazas – Resistencia a la autoridad”.





Interviene la UFID N.º 5 de Pinamar, a cargo del Dr. Pablo Calderón, quien avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones legales correspondientes.