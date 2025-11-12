Un policía está preso por matar de un tiro en la cabeza a un adolescente, pero le bajaron la pena porque se formó en pandemia

NACIONALES





Simón Cruz, el policía que asesinó a un adolescente en 2023, consiguió una reducción de su pena por una insólita razón: se había formado en pandemia y cuando ocurrió el hecho llevaba poco tiempo en funciones.

El agente está siendo juzgado por haber matado por la espalda, de un balazo en la cabeza, a Lautaro Labbe en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia. Durante la audiencia del pasado jueves, los jueces de Cámara resolvieron por unanimidad bajar la sentencia de 22 a 20 años de prisión, por el mencionado atenuante.

De acuerdo con la información publicada por ADN Sur, el Ministerio Público Fiscal indicó que el atenuante se basó en que la instrucción policial de Cruz se realizó durante la pandemia y al momento del crimen no llevaba más de un año en funciones.

La defensa del imputado había solicitado la pena mínima para el delito: 10 años y 8 meses de prisión. Mientras que el fiscal y la querella pidieron la sentencia condenatoria en 22 años de prisión.

Finalmente, los jueces sostuvieron que el accionar del acusado de Cruz después de crimen, ocultando pruebas y diciendo que se le escapó un tiro, es un agravante. Por lo que establecieron la pena de 20 años de cárcel.

El caso

Durante la madrugada del 18 de abril de 2023 un vecino llamó a la Policía y denunció que había tres jóvenes que estarían intentando abrir vehículos que estaban estacionados en la vía pública, según informó el portal El Patagónico.

Personal policial de la Seccional Séptima llegó al lugar entre las 2.30 y las 3. En el patrullero iba Simón Cruz y Lautaro Valenzuela junto a un chofer. En la intersección de las calles Huergo y Los Claveles encontraron los adolescentes Lautaro Labbe, de 16 años, y L. E. O.

Al observar a los agentes, corrieron en dirección al pasaje las Rosas. El joven que acompañaba a Lautaro logró escapar, pero Lautaro siguió corriendo mientras era perseguido por Cruz. En un momento, el agente le disparó por la espalda, a la altura de la nuca. El adolescente estuvo en terapia intensiva durante 8 días, hasta que finalmente murió el 26 de abril de 2023.

Después de gatillar, Cruz le dijo a sus compañeros Colque y Valenzuela que se le había escapado un tiro. Luego llegó el sargento Roberto Ortiz y junto a Lautaro Valenzuela, Marcelo Colque y Lucía Rosales Ortiz, redactaron el acta policial con contenido falso con la intención de encubrir a Cruz.

Además, cortaron el cuello del buzo con capucha de la víctima e hicieron desaparecer la vaina servida. El caso fue caratulado como “homicidio doblemente agravado, por la calidad de funcionario público de Cruz y por el uso de arma de fuego y encubrimiento agravado”.