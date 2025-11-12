MADARIAGA - Abrieron la inscripción para los Fogones Populares: cómo anotarse

MADARIAGA





La Dirección de Turismo de General Madariaga abrió la inscripción para los tradicionales Fogones Populares, que este año se realizarán el sábado 29 de noviembre en el marco de las actividades previas a la Fiesta Nacional del Gaucho. Los encuentros —una costumbre local que combina asado, música y encuentro vecinal— convoca cada año a decenas de grupos que montan su fogón en distintos puntos del partido.





¿Cómo y hasta cuándo anotarse?





Las inscripciones se reciben de forma presencial en la Oficina / Dirección de Turismo (Arturo Illia y Av. Pellegrini), de lunes a viernes de 9 a 13, o por WhatsApp al 2267-419157. Según la convocatoria oficial, el plazo para registrarse cierra el 24 de noviembre. Para anotarse hay que facilitar nombre del fogón, teléfono de contacto y dirección donde se realizará el encuentro.





Qué son los Fogones Populares y por qué importan

Los fogones forman parte de la tradición gauchesca de Madariaga y funcionan como una antesala popular de la Fiesta Nacional del Gaucho: son una instancia comunitaria donde vecinos y visitantes comparten comidas típicas, música folclórica y actividades culturales. La municipalidad y la organización de la fiesta los promocionan como un espacio que “refuerza la identidad local” y dinamiza la gastronomía y el comercio regional en la antesala del evento central, que este año se celebrará los primeros días de diciembre.





Programa y vínculo con la Fiesta Nacional del Gaucho





La Fiesta Nacional del Gaucho —que en 2025 tendrá su 53ª edición— concentrará los eventos principales entre el 5 y 7 de diciembre, y los fogones se incorporan como una oferta complementaria que atrae público hacia la ciudad durante la semana previa. Organizaciones locales y cámaras turísticas destacaron en la presentación nacional del evento la relevancia de estas actividades para el desarrollo turístico y comercial de la región.





Datos prácticos para quienes participan

Fecha del fogón: sábado 29 de noviembre.

Inscripción: hasta el 24 de noviembre, Dirección de Turismo (Ilia y Pellegrini) o por WhatsApp 2267-419157 . Datos exigidos: nombre del fogón, teléfono y dirección.

Entrada: en ediciones anteriores los fogones suelen ser de acceso libre y con venta de platos y bebidas a cargo de los mismos organizadores; la oferta habitual incluye música en vivo y puestos de artesanos.



