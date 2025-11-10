Horror en Mar del Plata: le robaron $100 millones a un jubilado y debatieron frente a él si lo mataban o no

ZONALES

Un grupo de delincuentes le robó $100 millones a un jubilado en Mar del Plata y debatió frente a él si lo mataban o no antes de escapar.

El dramático episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando el hombre de 70 años dormía en su casa de la calle Calabria al 8700, en el barrio Las Heras.

Los vecinos de la zona reportaron que cerca de la una de la mañana comenzaron a escucharse ruidos extraños en los techos de distintas casas.

Finalmente, cerca de las 2.30, cuatro ladrones cubiertos con pasamontañas y guantes pusieron una escalera y entraron por la ventana donde descansaba el jubilado.

El ataque fue tan directo como violento: la hija de la víctima contó que dos de los ladrones se abalanzaron sobre el hombre, lo ahorcaron y lo dejaron sin aire. En paralelo, lo obligaron a permanecer boca abajo.

El tercer integrante del grupo se sentó sobre las piernas del jubilado para inmovilizarlo. Mientras que el restante recorría la habitación buscando el dinero.

Luego de algunos minutos, los delincuentes encontraron la plata oculta en un balde dentro de una baulera, junto al taparollos de la ventana. La cifra rondaba los $100 millones, entre pesos y dólares.

Con el botín en sus manos y a segundos de escapar, uno de los asaltantes abrió un nuevo interrogante en el grupo y planteó si debían asesinar al dueño de la casa.

“Uno pedía que lo mataran, pero otro de ellos decía que no, que ya tenían la plata. Salieron por la ventana y cuando mi papá les gritó que los iba a matar, se tiraron de cabeza a la casa de la vecina”, relató Karina, la hija de la víctima.

El escape quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra. Las imágenes muestran a los delincuentes cargando la escalera y corriendo a toda velocidad por la calle, hasta abordar un Peugeot 208 sin patente que los esperaba en las inmediaciones.

La familia confirmó que los ladrones solo ingresaron a la habitación del padre y no buscaron a los demás ocupantes de la casa: Karina, su madre y su sobrina, quienes se encontraban en otras habitaciones.

Además, la mujer destacó que los asaltantes actuaron en completa oscuridad, sin utilizar linternas ni encender la luz. Esto hace pensar que tenían información previa sobre el botín que finalmente se llevaron.

El golpe representó la pérdida de los ahorros de toda una vida. “Se llevaron los ahorros de una vida sacrificada de trabajo”, lamentó Karina.

Tras el robo, la familia se comunicó con el 911 y efectivos de la comisaría 16ª acudieron al lugar. En la escena quedaron rastros del asalto: un pasamontañas en la ventana de la habitación, un guante en la reja de la casa vecina por donde escaparon y la escalera utilizada para el ingreso y la huida.

La policía ya cuenta con toda la información recabada y la Justicia se encuentra investigando el caso para tratar de dar con los delincuentes.