La dolorosa despedida a la joven estudiante de 18 años que murió tras caer de un segundo piso

NACIONALES

La muerte de Matilda López Sanzetenea, la joven de 18 años y estudiante de la UBA que falleció tras caer de un segundo piso en San Telmo, sigue generando conmoción. Mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho, sus amigas la despidieron en redes sociales con mensajes cargados de dolor.

Fuentes oficiales informaron que el episodio ocurrió el sábado 1° de noviembre, cerca de la medianoche, en un edificio ubicado sobre Defensa al 300, donde la joven cayó al asfalto desde el balcón de su habitación. Horas más tarde falleció.

Por la muerte de Matilda, está detenido Nahuel Castillo Corminola, de 18 años, novio de la joven. La familia y las amigas exigen que el caso sea investigado como femicidio, mientras la Justicia analiza un video de una cámara de seguridad para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Los dolorosos mensajes de despedida de amigas y allegados de Matilda

En las redes sociales, familiares y amigas de Matilda López Sanzetenea la recordaron con palabras cargadas de afecto. “Mi Lily, honro tu vida y pido Justicia por ella. Qué privilegio tan grande tuvieron las personas que la conocían, ella era el alma, la luz y el amor en todo lugar al que iba”, escribió una chica en un extenso posteo que compartió en su cuenta de Facebook.

En el mismo mensaje, agregó: “No hay palabras, gritos y lucha que se puedan comparar o hacer justicia al ser humano tan magnífico que era ella. Luchamos hoy y todos los días, siempre recordando cómo era su esencia, que no se rendía”.

Otra allegada también publicó un texto para despedirla: “Aprendí que uno no olvida el dolor, solo aprende a vivir con él y acepta el destino”, escribió, y concluyó: “Pero es incomprensible a la vez. Solo espero que si existe un más allá después de la vida, poder reencontrarme contigo, Matilda. Fuiste de aquellas personas que lamentablemente vienen, te alegran la vida y se van. Te quiero mucho. Cuídate linda chiquita, que en paz descanses”.

Por su parte, una joven identificada como Perla escribió: “Esto lo escribo imaginándote en mis brazos, acurrucándote en mi pecho, haciendo del conocimiento un lazo. Contigo el sentimiento no es escaso, y yo solo quiero que fluyas, que jamás sigas mis pasos. Matilda, bb”.

“Estoy con un dolor tan profundo, todos tus seres queridos lucharemos para que se haga justicia para tí, mi Mati. Te amo eternamente hasta el cielo”, manifestó otra allegada también en redes.

Investigación en curso y hallazgos clave

La causa por la muerte de Matilda López Sanzetenea sumó en las últimas horas un elemento que podría ser determinante: un video que registra el momento en que la joven impactó contra el asfalto tras caer desde el balcón de su habitación.

Las imágenes fueron captadas por un comercio a pocos metros del edificio. Aunque la filmación no tiene total claridad, se puede ver que la joven cayó muy cerca de un hombre que caminaba por la vereda.

Tras la caída, otras tres personas asistieron a Matilda y llamaron al 911. Personal de la Comisaría Vecinal 1D llegó al lugar y encontró a la joven con signos vitales, pero con sangrado visible en la cabeza, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Argerich, donde falleció horas después.

En la vivienda también se encontraba su novio, un joven que vivió gran parte de su vida en Tarija, Bolivia, lugar donde ambos se conocieron y comenzaron su relación. Los detectives constataron que el joven presentaba arañazos en la espalda, presuntamente ocasionados por la víctima en un intento de defensa.

Inicialmente, el juez Manuel de Campos, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5, calificó el expediente como tentativa de homicidio y ordenó la detención del joven y la intervención de la Policía Científica. Con el fallecimiento de Matilda, la carátula pasó a homicidio, aunque la familia busca que el caso sea investigado como femicidio.



