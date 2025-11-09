Tragedia en Azul: un motociclista murió atropellado por un camionero tras una discusión

ZONALES





Una trágica muerte sacudió a la ciudad bonaerense de Azul: un motociclista murió tras ser atropellado por el conductor de un camión. La fatídica muerte sucedió poco antes de las 10 de la mañana de este sábado y tuvo lugar sobre la calle España, entre Mitre y Belgrano, cuando ambos circulaban a la par y luego de una discusión, el camionero maniobró y se tiró sobre el motorista, que cayó en la vereda, impactó contra un árbol y murió en el acto.

Toda la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad vecinal, en donde se puede ver que los conductores de ambos vehículos mantenían una discusión a la hora del incidente.

Según se aprecia en las grabaciones -que no tienen sonido- de un momento a otro, el motociclista golpea con su mano uno de los espejos del camión y, de inmediato, el hombre que manejaba utilitario realiza una maniobra brusca que encierra al motorista y provoca su caída. Como consecuencia, este cae y muere.

Según informó el medio local El Tiempo, la víctima fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, un trabajador de la construcción, de 46 años, que circulaba en una motocicleta Motomel de 150 cilindradas.

Mientras que el conductor del camión implicado fue identificado como Miguel Jorge Mele, de 58 años, quien guiaba un vehículo tipo grúa marca Iveco.

El registro fílmico muestra que, tras el impacto, una mujer que transitaba detrás de ambos vehículos se detiene, baja de su auto y llama al 911 mientras observa la escena y busca ayuda desesperada. También se ve al conductor del remolque descender de la cabina y acercarse al cuerpo del motociclista. Sin embargo, vuelve a subir al vehículo para retirarlo de la vereda y lo estaciona unos metros más adelante.

Varios móviles de la policía se hicieron presentes en el lugar luego del llamado. Personal médico constató el fallecimiento de Marianache. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de Azul, conducida por el fiscal David Carballo, quien también se presentó en el sitio, acompañado por un instructor judicial.





La investigación incluyó una pericia sobre al camión implicado. Voceros judiciales citados por El Tiempo informaron que se revisó el remolque ante una hipótesis que sugería un posible desperfecto mecánico. Sin embargo, el informe preliminar descartó fallas técnicas.

En paralelo, el cuerpo de Marianache fue trasladado a la morgue de la Policía Científica de Azul para la realización de la autopsia. Los resultados permitirán precisar las causas exactas del deceso.