MADARIAGA: La Fiesta del Gaucho lanzó el listado de Aspirantes a Flor del Pago

MADARIAGA





Durante la tarde de este martes la Fiesta Nacional del Gaucho informó sobre el listado de jóvenes aspirantes a Flor del Pago de la Edición 53 de la tradicional celebración que se realizará a principios del mes de diciembre próximo.

La inscriptas serán convocadas por la Subcomisión de Buenas Mozas e iniciarán la etapa de preparación, charlas y recorridos para adquirir conocimientos acerca de la fiesta propiamente dice y también de lugares y eventos tradicionales del partidos.

Esta Subcomisión es la que evalúa la formación, desempeño y forma de relacionarse de ellas y esa información llegará luego a una votación del jurado durante el final de la noche del sábado 6 de diciembre.



Postulantes a Flor del Pago – 53ª Edición

1. Mariela Agustina Bogado – Centro Tradicionalista Gauchos de Madariaga

2. Uma Sánchez – CL Indumentaria

3. Mía Tisera – Agrupación Gaucha “El Entrevero”

4. Bianca Vegas – Corduras Indumentaria

5. Almendra Pilar Iriarte – Peluquería Milagros Etchecoin

6. Celina Alvarengo Farías – Santino Revestimientos

7. Luz Orellana Avella – Peluquería Leg

8. Eva Josefina Ludueña – Criollas Moda Femenina

9. Juleta Sosa – A.C. Madariaguense de Hockey

10. Jennifer Montenegro – Rotisería “Jorge y Chicha”

11. Morena Trinidad Pérez – Lyn Fotografía – Eventos

12. Nicole Pereyra – Sociedad de Fomento Barrio Norte

13. Catalina De Lisa – Melinacos Indumentaria

14. Milagros Marchese – El Sello TV Madariaga

15. Juana Pavón – Sociedad de Fomento Barrio Quintanilla

16. Mora Milena Manrique – Barrio Presidente Perón

17. Muriel Catalano – Fogón Norte

18. Renata Van der Goor – Attitude Escuela de Danza

19. Martina Gatillaferro – Cooperadora Hospital Municipal

20. Rocío Vivaldi Olavarría – Artesanos Madariaguenses

21. Manuela Tellechea – Proyecto Cultural Lindo Pago Madariaga