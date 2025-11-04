Home Ads Home Ads
MADARIAGA

MADARIAGA: La Fiesta del Gaucho lanzó el listado de Aspirantes a Flor del Pago

cnm noviembre 04, 2025

Durante la tarde de este martes la Fiesta Nacional del Gaucho informó sobre el listado de jóvenes aspirantes a Flor del Pago de la Edición 53 de la tradicional celebración que se realizará a principios del mes de diciembre próximo.

 

La inscriptas serán convocadas por la Subcomisión de Buenas Mozas e iniciarán la etapa de preparación, charlas y recorridos para adquirir conocimientos acerca de la fiesta propiamente dice y también de lugares y eventos tradicionales del partidos.

 

Esta Subcomisión es la que evalúa la formación, desempeño y forma de relacionarse de ellas y esa información llegará luego a una votación del jurado durante el final de la noche del sábado 6 de diciembre.

 
Postulantes a Flor del Pago – 53ª Edición

 

1.       Mariela Agustina Bogado – Centro Tradicionalista Gauchos de Madariaga

 

2.       Uma Sánchez – CL Indumentaria

 

3.       Mía Tisera – Agrupación Gaucha “El Entrevero”

 

4.       Bianca Vegas – Corduras Indumentaria

 

5.       Almendra Pilar Iriarte – Peluquería Milagros Etchecoin

 

6.       Celina Alvarengo Farías – Santino Revestimientos

 

7.       Luz Orellana Avella – Peluquería Leg

 

8.       Eva Josefina Ludueña – Criollas Moda Femenina

 

9.       Juleta Sosa – A.C. Madariaguense de Hockey

 

10.   Jennifer Montenegro – Rotisería “Jorge y Chicha”

 

11.   Morena Trinidad Pérez – Lyn Fotografía – Eventos

 

12.   Nicole Pereyra – Sociedad de Fomento Barrio Norte

 

13.   Catalina De Lisa – Melinacos Indumentaria

 

14.   Milagros Marchese – El Sello TV Madariaga

 

15.   Juana Pavón – Sociedad de Fomento Barrio Quintanilla

 

16.   Mora Milena Manrique – Barrio Presidente Perón

 

17.   Muriel Catalano – Fogón Norte

 

18.   Renata Van der Goor – Attitude Escuela de Danza

 

19.   Martina Gatillaferro – Cooperadora Hospital Municipal

 

20.   Rocío Vivaldi Olavarría – Artesanos Madariaguenses

 

21.   Manuela Tellechea – Proyecto Cultural Lindo Pago Madariaga


GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
