MADARIAGA: La Fiesta del Gaucho lanzó el listado de Aspirantes a Flor del Pago

Durante la tarde de este martes la Fiesta Nacional del
Gaucho informó sobre el listado de jóvenes aspirantes a Flor del Pago de la
Edición 53 de la tradicional celebración que se realizará a principios del mes
de diciembre próximo.
La inscriptas serán convocadas por la Subcomisión de
Buenas Mozas e iniciarán la etapa de preparación, charlas y recorridos para
adquirir conocimientos acerca de la fiesta propiamente dice y también de
lugares y eventos tradicionales del partidos.
Esta Subcomisión es la que evalúa la formación, desempeño y
forma de relacionarse de ellas y esa información llegará luego a una votación del jurado
durante el final de la noche del sábado 6 de diciembre.
Postulantes a Flor del Pago – 53ª Edición
1.
Mariela Agustina Bogado – Centro Tradicionalista
Gauchos de Madariaga
2.
Uma Sánchez – CL Indumentaria
3.
Mía Tisera – Agrupación Gaucha “El Entrevero”
4.
Bianca Vegas – Corduras Indumentaria
5.
Almendra Pilar Iriarte – Peluquería Milagros
Etchecoin
6.
Celina Alvarengo Farías – Santino Revestimientos
7.
Luz Orellana Avella – Peluquería Leg
8.
Eva Josefina Ludueña – Criollas Moda Femenina
9.
Juleta Sosa – A.C. Madariaguense de Hockey
10.
Jennifer Montenegro – Rotisería “Jorge y Chicha”
11.
Morena Trinidad Pérez – Lyn Fotografía – Eventos
12.
Nicole Pereyra – Sociedad de Fomento Barrio
Norte
13.
Catalina De Lisa – Melinacos Indumentaria
14.
Milagros Marchese – El Sello TV Madariaga
15.
Juana Pavón – Sociedad de Fomento Barrio
Quintanilla
16.
Mora Milena Manrique – Barrio Presidente Perón
17.
Muriel Catalano – Fogón Norte
18.
Renata Van der Goor – Attitude Escuela de Danza
19.
Martina Gatillaferro – Cooperadora Hospital
Municipal
20.
Rocío Vivaldi Olavarría – Artesanos
Madariaguenses
21.
Manuela Tellechea – Proyecto Cultural Lindo Pago
Madariaga
