Madariaga se une para ayudar a “Mili” González: impulsan colecta solidaria tras un grave accidente

MADARIAGA

La ciudad de Madariaga vuelve a demostrar el peso de su solidaridad. Vecinos, deportistas y allegados se encuentran movilizados para acompañar a la joven corredora local Milagros “Mili” González, quien sufrió un fuerte accidente vial la semana pasada y ahora necesita ser sometida a una operación de urgencia.





El siniestro ocurrió el lunes 27 de octubre, en la esquina de Saavedra e Irigoyen, cuando la motocicleta en la que se trasladaba impactó contra una camioneta. A raíz del choque, la deportista resultó con lesiones que requieren una intervención quirúrgica, además de un posterior proceso de rehabilitación para recuperar su movilidad.





Frente a los elevados costos médicos, familiares y amigos pusieron en marcha una campaña solidaria bajo el lema “Todos Unidos por Mili”, invitando a la comunidad a colaborar económicamente y acompañar a la joven en este complejo momento.





Para quienes deseen realizar aportes, se habilitó una cuenta bancaria vinculada a la propia deportista. Las donaciones pueden canalizarse a través del alias:





ALIAS: catacano

TITULAR: Milagros Micaela González





Desde la organización remarcaron que cualquier ayuda, sin importar su monto, permite acercarse a la meta y sostener los gastos de intervención, insumos y tratamientos posteriores. El mensaje es claro: cada aporte suma.





Mientras la colecta avanza, en redes sociales se multiplican los mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación. Numerosos referentes del deporte local recordaron la constancia y la entrega de “Mili” en cada competencia, y expresaron la esperanza de verla nuevamente activa.





La comunidad madariaguense y del mundo del running, una vez más, responde con empatía ante la adversidad, acompañando a una de sus jóvenes deportistas más queridas en un momento decisivo.