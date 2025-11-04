MADARIAGA: un joven fue detenido tras amenazas, daños y violación de una medida cautelar

MADARIAGA

Una madrugada cargada de tensión se vivió este martes cuando la Policía intervino ante el llamado que alertaba sobre un hombre agresivo armado con un fierro en las inmediaciones de la Escuela Primaria N°15, ubicada en calle Nicaragua entre Perú y Bolivia.





Pasadas las 6 de la mañana, móviles de la Estación de Policía Comunal acudieron al lugar y observaron a un joven en el patio de una vivienda, quien al advertir la presencia policial arrojó una botella de vino hacia los pastizales. Minutos después, dos personas salieron de una casa ubicada al fondo del terreno y denunciaron la situación.





Según un testimonio recabado un joven rompió el vidrio del frente de la vivienda utilizando un fierro y una manopla, al tiempo que amenazó a otro joven diciéndole que lo iba a “prender fuego”.





Además, la denunciante informó que en otra casa del mismo terreno vive el abuelo del agresor, sobre quien pesa una medida cautelar vigente que le prohíbe a su nieto estar a 200 metros del denunciante. La restricción había sido dispuesta por el Juzgado de Paz de Madariaga el pasado 18 de agosto, por un plazo de 90 días.





Ante la confirmación de la medida por parte de la Comisaría de la Mujer y la Familia, los efectivos procedieron a la aprehensión de joven de 26 años, quien quedó imputado por daño, amenazas y desobediencia judicial.





Los policías también realizaron la incautación de elementos que el detenido habría descartado entre los pastizales, considerados de interés para la causa.





Durante la tarde se confirmó que el hombre quedará detenido.



