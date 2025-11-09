MADARIAGA - Rally Pagos del Tuyú: Llinas puso primera en una cita que le cae bien

Un fin de semana diferente para los protagonistas del Rally Mar y Sierras. Es que en esta edición número 46 del tradicional “Rally Pagos del Tuyú”, en General Madariaga, la categoría decidió apostar por duplicado y cumplir con una doble fecha.

La primera se disputó en esta jornada sabatina, en la que se recorrieron ocho pruebas especiales y casi 100 kilómetros cronometrados. Y quien nuevamente demostró que esta prueba le sienta más que bien fue Mario Llinas, quien tras festejar a comienzos de año en el “Pago Gaucho” (cuando se compartió evento con el Rally Argentino), esta vez el piloto de Necochea (navegado por su hijo Bautista) repitió al quedarse no solamente con el triunfo en la Clase A sino también en la Clasificación General, doblegando por 10.4 segundos a Luciano Goicoechea/Yamina Ferreyra (VW Gol Maxi Rally/MR) y por 25.8 segundos a Matías Segura/Oscar Villano (VW Gol/A).

En el repaso de lo sucedido en cada clase, la dupla Goicoechea/Ferreyra aprovechó el prematuro quedo de sus rivales y no tuvo inconvenientes para encaminarse al triunfo, doblegando a Rodrigo Disalvo/Gustavo Schulz (que se reengancharon en la segunda etapa con el Renault Clio MRT). “Agarrándole la mano al auto. Nos falta un montón a nosotros, pero lo disfrutamos mucho igualmente. A festejar un poco ahora y ya pensar en mañana”, indicó Goicoechea.

Un buen ritmo a lo largo de toda la jornada le permitió al binomio integrado por Ezequiel Castañon/Gerardo Calcagno ser los mejores dentro de la RC2S, ya que con el VW Gol le ganaron por 18.3 segundos a Sergio Centorame/Delfina Centorame (Peugeot 208) y por 1:39.6 a Horacio Heiland/Belén Heiland (VW Golf), que completaron el podio.

Dentro de la Junior se mantuvo la tendencia de este año, ya que Jorge Villarino/Sebastián Urriza nuevamente marcaron el rumbo con el Renault Clio y sumaron un nuevo festejo. En esta ocasión, aventajaron por 32.4 segundos a Marina Goicoechea/Daniel Pérez (VW Gol) y de esta manera, tras abrochar el quinto éxito (en seis fechas), quedaron a un paso de asegurarse anticipadamente la corona 2025.

En la N7, José Bastan sumó otro éxito para escaparse un poco más en la cima del campeonato. Al mando del VW Gol (y navegado por Patricio Márquez), superó por 18.8 segundos a Leonardo Cirillo/Agustín Cirillo (VW Gol) y por 58.9 a César Buide/Enrique De Mare (VW Gol), que completaron el podio.

En la N3 Pablo Carcano/Lisandro Villano (Peugeot 206) protagonizaron un gran final y dar vuelta el resultado para quedarse con la fecha, superando por 9.2 a Sebastián Fernández/Daniel Jaime (Vw Gol), quienes habían llegado como líderes a la parte final de la fecha. La tercera ubicación fue para Sergio y Valentino Varas, que de esta manera suman otro podio en la divisional, luego de ganar en Arrecifes.

Triunfo más que importante para el campeonato, fue el que obtuvieron Nicanor Bianco/Hernán Salvador (Peugeot 206), ya que Pablo Veiras y Alfonso Mutio, sus principales rivales por el 1 y quienes lideraban el certamen hasta esta carrera, no pudieron estar presentes en esta doble fecha madariaguense. En la fecha sabatina, fueron escoltados por “Pepe” Bellido/Nicole Campaña (Ford Fiesta), siendo los locales Manuel Sancho/Ariel Velazquez (Toyota Etios) los que completaron los tres primeros lugares.

La N1 tuvo una gran lucha, en la que se terminaron imponiendo los madariaguenses Rodolfo Luján/Luciano Castañarez, (VW Gol) quedando segundos Kevin Echeveste/Juan Carlos Ceschi (VW Gol) y terceros Franco de Rocco/Francisco Caraccioli (VW Gol).

Franco Luna, cada vez que dice presente, es protagonista y esta vez junto a Rubén Astiz fueron los triunfadores en la N1 Light, superando, a bordo de un VW Gol, por más de un minuto a Fabricio Bustamante/Agustín Beheraborde (VW Gol), ocupando la tercera posición Emiliano Altamirano/Esteban Podazza (VW Senda)

A pesar de un “sustito” tras protagonizar una salida del camino en el último tramo, los geselinos Gustavo y Franco Peña (VW Gol), ganaron la sexta fecha del 2025 en la AH, los siguieron dos binomios de la “tierra gaucha” como Renzo Fileni (un apellido con historia en la categoría) junto a Santiago Fernández (VW Gol) y los hermanos Gastón y Sebastián Martino sobre un Volkswagen Senda.

Para este domingo, la séptima fecha propondrá algo similar, con un total de 9 tramos cronometrados: con seis pasadas por el sector denominado Zorzales (7,50 Km) y otros tres por el de 6 de Octubre – 3 Caminos (18,60), totalizando 100,80 kilómetros de velocidad.

Clasificación Final por Clases – Fecha 6:

MR:

1) L. Goicoechea/Y. Ferreyra (VW Gol MRT) 45:16.4

2) R. Disalvo/G. Schultz (Renault Clio MRT) +8:03.2

RC2S:

1) E. Castañon/G. Calcagno (VW Gol) 46:24.6

2) S. Centorame/D. Centorame (Peugeot 208) +18.3

3) H. Heiland/B. Heiland (VW Golf) +1:39.6

4) A. Davila/B. Ferreyra (Peugeot 208) +10:46.8

5) J. L. Catera/D. Ramirez (Subaru) +15:29.5

JR:

1) J. Villarino/S. Urriza (Renault Clio) 45:58.0

2) M. Goicoechea/D. Pérez (VW Gol) +32.4

A:

1) M. Llinas/B. Llinas (VW Gol) 45:06.0

2) Mat. Segura/O. Villano (VW Gol) +25.8

3) M. Minetti/R. Di Camilo (VW Gol) +2:40.4

4) C. Bilbao/S. Brescia (VW Gol) +3:04.3

N7:

1) J. Bastan/P. Márquez (VW Gol) 46:20.7

2) L. Cirillo/A. Cirillo (VW Gol) +18.8

3) C. Buide/E. De Mare (VW Gol) +58.9

4) D. Scigliano/D. Bericiartua (VW Gol) +1:11.1

5) R. Lauro/C. Luna (VW Gol) +5:41.1

6) F. Flores/M. Flores (VW Gol) +21:18.2

N3:

1) P. Carcano/L. Villano (Peugeot 206) +51:30.2

2) S. Fernández/D. Jaime (VW Gol) +9.2

3) S. Varas/V. Varas (VW Gol) +13.9

RC5:

1) N. Bianco/H. Salvador (Peugeot 207) 49:03.1

2) J. Bellido/J. Campaña (Ford Fiesta) +1:40.6

3) M. Sancho/A. Velázquez (Toyota Etios) +1:47.5

4) Mar. Pérez De Marco/I. Rivolta (Ford Fiesta) +3:28.9

5) B. Domínguez/G. Villalba (VW Gol) +5:18.0

N1:

1) R. Lujan/L. Castañarez (VW Gol) 49:30.4

2) K. Echeveste/J. C. Ceschi (VW Gol) +20.7

3) F. De Roco/F. Caraccioli (VW Gol) +1:33.2

4) P. Pérez/H. Arriola (VW Gol) +2:16.5

5) G. Luna/F. Vadell (VW Gol) +2:22.2

6) E. Gasparri/A. Flores (VW Gol) +2:24.3

7) J. M. Díaz/J. C. Díaz (VW Gacel) +3:19.8

8) H. Jaureguiberry/M. Malgor (VW Gol) +21:19.8

N1L:

1) F. Luna/R. Astiz (VW Gol) 49:54.5

2) F. Bustamante/A. Beheraborde (VW Gol) +1:19.0

3) E. Altamirano/E. Podaza (VW Senda) +1:44.1

4) J. Lauria/B. Accentini (VW Gol) +2.53.4

5) J. Melon Gil/M. Ayciriez (VW Gol) +3:26.1

AH:

1) G. Peña/F. Peña (VW Gol) 49:59.5

2) R. Fileni/S. Fernández (VW Gol) +9.8

3) G. Martino/S. Martino (VW Senda) +1:38.5

4) M. Targiano/B. Targiano (VW Senda) +4:03.3

5) C. Tevez/V. Escobar (VW Gol) +20:56.7