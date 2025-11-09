(VIDEO) - Un policía retirado mató a un motochorro durante un intento de robo en El Palomar

Un intento de robo terminó con un delincuente muerto y un policía retirado de la Ciudad ileso en la localidad bonaerense de Morón, luego de que dos motochorros armados intentaran asaltarlo frente a su vivienda, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró en la intersección de las calles Montarce y Estomba, cerca de las 8 de la mañana de este jueves en momentos en que la pareja llegaba en su auto.

De acuerdo con fuentes policiales, la víctima, identificada como Mario Ricardo López, de 45 años, oficial primero retirado de la Policía de la Ciudad, regresaba a su domicilio de Estomba 1786 junto a su esposa, cuando fue sorprendido por dos hombres que se movilizaban a bordo de una motocicleta Honda CG blanca.

Uno de los asaltantes rompió el vidrio delantero del auto del matrimonio mientras el cómplice los apuntaba con un arma de fuego, exigiendo que entregaran sus pertenencias. Ante la amenaza, López extrajo su pistola reglamentaria Bersa TPR9 calibre 9 mm y repelió la agresión, efectuando al menos un disparo.





A pocos metros del lugar, uno de los delincuentes cayó abatido en la vía pública, aún con el casco colocado y una herida de arma de fuego en el tórax. El cómplice huyó en la moto y es intensamente buscado por la policía.