La historia detrás de la tragedia de José C. Paz en la que murió una pareja y tres chicos quedaron huérfanos

Renzo Benítez había dejado atrás su trabajo como remisero para empezar un emprendimiento de colocación de carteles en la localidad bonaerense de José C. Paz. Junto a su pareja Eliana Beatriz Ramírez y sus tres hijos atravesaban un gran momento familiar. Pero todo se detuvo cuando un conductor de 23 años, que manejaba a alta velocidad, los chocó. La pareja murió y los chicos permanecen internados en grave estado.

El acusado está imputado por homicidio culposo, aunque la querella buscará que la causa sea recaratulada como homicidio simple con dolo eventual.

El impactante accidente, que fue grabado por las cámaras de seguridad, ocurrió en la noche del viernes en el cruce de Ruta 197 y Mendoza. La familia viajaba en un Renault 12 marrón, propiedad de Miguel, el papá de Benítez. Él lo había tomado prestado, ya que su vehículo -que había comprado meses atrás para trabajar- estaba en reparación.

Aquella noche, el auto llevaba en su techo un cartel que Benítez debía colocar al día siguiente. En los videos de las cámaras, el vehículo frenó ante un semáforo en rojo, pero luego avanzó cuando la luz todavía no había cambiado.

En ese momento apareció la camioneta negra, conducida por Jean Michael Carballo, que iba a una velocidad estimada de 160 km/h y embistió de lleno al auto. La pareja murió en el acto, mientras que sus hijos Nehemías, de 9 años, Benjamín, de 11, y Sol, de 12, sobrevivieron.

La nena fue quien sufrió las heridas más graves y permanece internada en estado crítico. La familia espera que sus hermanos reciban el alta médica en las próximas horas, contó Chumba. “El conductor se quedó medio abombado, pero no sé si por el temor de la situación. Estaba bien, no tenía ningún rasguño”, remarcó.

“Consiguió llevar adelante proyectos que antes no podía realizar”





Benítez había decidido emprender luego de atravesar una etapa económica difícil. Con esfuerzo, logró poner en marcha su negocio y comprarse el auto para poder trabajar.

“Consiguió llevar adelante proyectos que antes no podía realizar. La habían pasado mal con los nenes y ahora estaban mejor, pero lamentablemente no pudo seguir su plan”, lamentó Chumba.

El abogado también describió el dolor de las familias: “Los padres de ambos están en shock, no sé si todavía lo entendieron. El papá de Renzo está destrozado y la mamá igual. Los nenes están muy contenidos por los abuelos y los tíos”.