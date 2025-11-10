Rescatista marplatense sortea una carpa en Mogotes para toda la temporada: tiene una deuda de más de $7 millones

ZONALES

La red de hogares de tránsito "Patitas Mdp" está en crisis: al mes de noviembre lleva acumulada una deuda de más de $7 millones entre alimentos, gastos veterinarios y guarderías de las decenas de perros y gatos que rescatan diariamente.

Con este monto acumulado, Laura Golmar, la responsable detrás de la red de rescatistas, decidió realizar una rifa que tenga como premio una carpa en el balneario Nº 1 de Punta Mogotes con cochera y pileta para toda la temporada: una vez que consiguió el millonario premio se dispuso a vender tantos números como sea posible para intentar juntar el dinero que debe.

Cada número tiene un valor de $30.000 y colabora con el sostén de esta red tan importante para Mar del Plata, donde las manos no alcanzan y los gastos se acumulan, dado que ya son más de 100 los animales que tienen a cargo. El sorteo se realizará el 30 de noviembre por Lotería Nacional Nocturna. "El que gana puede elegir el pasillo que quiera, hay uno para ir con perritos, y va a tener la carpa toda la temporada", dijo Laura Golmar.

Concretamente, el monto adeudado asciende a los $7.200.000: en gastos veterinarios se deben $3.700.000, en guarderías $2.560.000 y en alimentos balanceados $940.000. "Hace como 5 meses tenemos deudas que no podemos pagar porque son importantes, mes a mes tenemos que cubrir cosas, de base tenemos por mes entre $3 y $4 millones de gastos. Mucho se sostiene con mi sueldo", explicó la rescatista.

Castraciones, traslados, adiestramientos, análisis y terapias por fuera de las veterinarias también son gastos sostenidos por ella, por lo que la situación se vuelve insostenible. "Ya saqué seis créditos porque las donaciones son muy bajas e igual nunca llego a cubrir las deudas", agregó.

Para quien desee participar del sorteo o colaborar con donaciones, es posible comunicarse a través de @patitasmdp: 223 511-9007 o realizar el pago al alias PATITAS.MDP