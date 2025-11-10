Falleció un alumno de 11 años tras desvanecerse en un colegio

Un alumno de 11 años de edad falleció poco después de
haberse desvanecido en un colegio de la localidad de La Lonja. Si bien fue
trasladado en una ambulancia de una empresa privada hasta el Hospital
Pediátrico Federico Falcón de Del Viso, ya habría llegado sin vida hasta ese
nosocomio.
El lamentable episodio ocurrió este lunes en el colegio
privado denominado Gabriele D´Annunzio, ubicado en la calle El Hornero al 2680
de la localidad de La Lonja.
Un alumno de 11 años se descompensó en el establecimiento y
si bien durante varios minutos le practicaron maniobras de reanimación,
resultaron negativas.
No obstante, fue trasladado por la ambulancia de una empresa
privada hasta el Hospital de Del Viso, donde ya habría llegado sin vida.
Poco después arribaron al lugar efectivos policiales para
recabar mayores detalles del lamentable hecho. Minutos después se trasladaron
hasta el colegio donde, en principio, no se observaron indicios de violencia o
criminalidad.
En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº
3 de Pilar, a cargo de Germán Camafreitas. Tras el lamentable hecho, todos los
alumnos fueron evacuados del establecimiento.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes