MADARIAGA: Joven fue imputado pro encubrimiento tras incautarle una moto con pedido de secuestro

MADARIAGA





Un joven de 23 años fue identificado este martes en inmediaciones de Avenida Buenos Aires y 25, luego de que personal policial que realizaba recorridas preventivas detectara un motovehículo marca Beta 200 cc sin dominio colocado, estacionado frente al acceso a una panadería.





En ese momento se presentó un sujeto manifestando ser el propietario del rodado domiciliado en nuestra ciudad.





Tras cursar los datos mediante el sistema 911 Pinamar, el resultado arrojó que el vehículo poseía pedido de secuestro activo en el marco de una causa por hurto de motovehículo. La denuncia por hurto había sido realizada en noviembre de 2024.





Se ordenó la incautación del rodado - según supo CNM- y la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal para el imputado, iniciándose actuaciones caratuladas "Encubrimiento".



