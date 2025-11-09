Podrían amputarle el brazo a una de las tres mujeres que fueron atropelladas en Lanús

Tras el impactante accidente en Lanús, donde tres mujeres
fueron atropelladas, Juana Vignogna (73), la mujer que sufrió graves lesiones
en el brazo izquierdo, será trasladada a un centro de mayor complejidad por la
gravedad de su cuadro.
En tanto, Teresa Cristina Melgarejo (65) y Mirta Silvia Amor
López (91), las otras dos víctimas, recibieron el alta médica tras ser
atendidas en el Hospital Evita, según informaron fuentes policiales y la
fiscalía.
El hecho ocurrió en Avenida Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo,
a metros de la estación de Lanús. Todo quedó registrado por una cámara de
seguridad municipal.
En las imágenes se ve como Renault Symbol conducido por
Ezequiel Eduardo Mambrín (37), que iba acompañado de un menor, atropelló a las
tres mujeres que cruzaban la avenida.
Primero levantó por el aire a una de ellas, luego embistió a
otra señora mayor que llevaba una bolsa, y finalmente atropelló por la espalda
a la tercera víctima, que quedó tendida en el suelo.
Juana Vignogna sufrió lesiones severas en el brazo
izquierdo, con riesgo de amputación; Teresa Melgarejo presentó fuertes dolores
en la zona lumbar; y Mirta Amor López tuvo una fractura expuesta en la cabeza y
pérdida de conocimiento.
El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME)
trasladó de urgencia a las víctimas al Hospital Evita. Tras la evaluación
médica, se resolvió derivar a Vignona a un centro de mayor complejidad,
mientras que Melgarejo y Amor López fueron dadas de alta.
La UFI N°7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús
dispuso la intervención de peritos y ordenó el test de alcoholemia al
conductor, que arrojó resultado negativo. Sin embargo, Mambrín quedó detenido
acusado de “lesiones culposas”, y se confirmó que iba en ojotas al momento del
choque.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes