Podrían amputarle el brazo a una de las tres mujeres que fueron atropelladas en Lanús

NACIONALES





Tras el impactante accidente en Lanús, donde tres mujeres fueron atropelladas, Juana Vignogna (73), la mujer que sufrió graves lesiones en el brazo izquierdo, será trasladada a un centro de mayor complejidad por la gravedad de su cuadro.

En tanto, Teresa Cristina Melgarejo (65) y Mirta Silvia Amor López (91), las otras dos víctimas, recibieron el alta médica tras ser atendidas en el Hospital Evita, según informaron fuentes policiales y la fiscalía.

El hecho ocurrió en Avenida Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, a metros de la estación de Lanús. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad municipal.

En las imágenes se ve como Renault Symbol conducido por Ezequiel Eduardo Mambrín (37), que iba acompañado de un menor, atropelló a las tres mujeres que cruzaban la avenida.





Primero levantó por el aire a una de ellas, luego embistió a otra señora mayor que llevaba una bolsa, y finalmente atropelló por la espalda a la tercera víctima, que quedó tendida en el suelo.

Juana Vignogna sufrió lesiones severas en el brazo izquierdo, con riesgo de amputación; Teresa Melgarejo presentó fuertes dolores en la zona lumbar; y Mirta Amor López tuvo una fractura expuesta en la cabeza y pérdida de conocimiento.

El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó de urgencia a las víctimas al Hospital Evita. Tras la evaluación médica, se resolvió derivar a Vignona a un centro de mayor complejidad, mientras que Melgarejo y Amor López fueron dadas de alta.

La UFI N°7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús dispuso la intervención de peritos y ordenó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo. Sin embargo, Mambrín quedó detenido acusado de “lesiones culposas”, y se confirmó que iba en ojotas al momento del choque.