“¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”: el desesperado pedido de auxilio de un nene a la Policía en Mar del Plata

ZONALES

Un caso estremecedor de violencia de género conmocionó al barrio Parque Palermo de Mar del Plata: un nene logró escapar de su casa y pedir ayuda tras ver cómo su papá atacaba a su mamá con un cuchillo.

Todo ocurrió en la tarde del sábado, en un domicilio ubicado en las calles Labardén y Benito Lynch. Según fuentes policiales, el hombre, de 40 años, discutió con su pareja, una mujer de 37, y en medio de la pelea tomó un cuchillo de cabo de hueso y madera, con una hoja de más de 20 centímetros.

El agresor se abalanzó sobre la mujer, la tiró al piso y le apoyó el cuchillo en la garganta, que le provocó un corte superficial. El nene, testigo de la brutal escena, salió corriendo de la casa y recorrió varias cuadras hasta encontrar un móvil policial.

“¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”, gritó el chico cuando se cruzó con un patrullero de la subcomisaría Parque Hermoso. Su llamado fue clave: los policías lo escucharon, lo contuvieron y lo acompañaron hasta la casa, donde se desató el horror.

El chico, todavía en shock, relató lo que pasaba y guió a los efectivos hasta su domicilio. Cuando llegaron, el hombre seguía alterado, pero ya no tenía retenida a la víctima.

Los policías pusieron a resguardo a la mujer y detuvieron al agresor, cuyos datos se mantienen en reserva para proteger la identidad de la víctima y su hijo. En el lugar secuestraron dos cuchillas con las que habría atacado a la mujer.

La mujer pidió protección urgente y solicitó una exclusión del hogar y una restricción de acercamiento contra su pareja. Estas medidas serán tramitadas en la Justicia para que tengan vigencia permanente y no solo mientras dure la detención.

La fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, intervino en el caso y decidió imputar al detenido por amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género. Además, ordenó su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.