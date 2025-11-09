“¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”: el desesperado pedido de auxilio de un nene a la Policía en Mar del Plata

Un caso estremecedor de violencia de género conmocionó al
barrio Parque Palermo de Mar del Plata: un nene logró escapar de su casa y
pedir ayuda tras ver cómo su papá atacaba a su mamá con un cuchillo.
Todo ocurrió en la tarde del sábado, en un domicilio ubicado
en las calles Labardén y Benito Lynch. Según fuentes policiales, el hombre, de
40 años, discutió con su pareja, una mujer de 37, y en medio de la pelea tomó
un cuchillo de cabo de hueso y madera, con una hoja de más de 20 centímetros.
El agresor se abalanzó sobre la mujer, la tiró al piso y le
apoyó el cuchillo en la garganta, que le provocó un corte superficial. El nene,
testigo de la brutal escena, salió corriendo de la casa y recorrió varias
cuadras hasta encontrar un móvil policial.
“¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”, gritó el chico cuando se
cruzó con un patrullero de la subcomisaría Parque Hermoso. Su llamado fue
clave: los policías lo escucharon, lo contuvieron y lo acompañaron hasta la
casa, donde se desató el horror.
El chico, todavía en shock, relató lo que pasaba y guió a
los efectivos hasta su domicilio. Cuando llegaron, el hombre seguía alterado,
pero ya no tenía retenida a la víctima.
Los policías pusieron a resguardo a la mujer y detuvieron al
agresor, cuyos datos se mantienen en reserva para proteger la identidad de la
víctima y su hijo. En el lugar secuestraron dos cuchillas con las que habría
atacado a la mujer.
La mujer pidió protección urgente y solicitó una exclusión
del hogar y una restricción de acercamiento contra su pareja. Estas medidas
serán tramitadas en la Justicia para que tengan vigencia permanente y no solo
mientras dure la detención.
La fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, intervino en el
caso y decidió imputar al detenido por amenazas calificadas y lesiones
agravadas en contexto de violencia de género. Además, ordenó su traslado a la
Unidad Penal N°44 de Batán.
