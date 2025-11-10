MADARIAGA: Santoro, junto a otros líderes radicales, participó de la reunión con el Ministros de Economía Bonaerense

MADARIAGA





El Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunió este lunes con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en un momento clave del año ante las dificultades económicas que atraviesan los municipios.

Con las finanzas al límite, los jefes comunales gestionaron un encuentro con el funcionario y remarcaron que se trata de una agenda por fuera de las discusiones legislativas del presupuesto y las leyes impositivas.

La aclaración surgió en medio de versiones de enojos de algunos legisladores radicales que interpretaron al encuentro como una instancia de negociación en paralelo.

En representación de Madariaga estuvo el intendente Esteban Santoro.





Los alcaldes llegaron con carpetas cargadas de números y demandas concretas: deudas acumuladas por prestaciones del IOMA, aportes al IPS y fondos comprometidos que no llegaron a los municipios. También se planteó la necesidad urgente de garantizar el pago de sueldos y aguinaldos antes de fin de año.

Se trata de recursos adeudados a través de mecanismos de descentralización – una de las versiones era que provincia podría atrasar el pago de una de las cuotas lo que generó preocupación- como fondos previsionales del IPS, retrasos del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y gastos por los Juegos Bonaerenses.

“Hay muchos distritos en extrema fragilidad”

Al término de la reunión, desde el Foro de Intendentes remarcaron que el encuentro buscó “analizar la situación financiera de los municipios y reclamar la cancelación de deudas pendientes que la Provincia mantiene con las comunas” dijeron.

Durante el encuentro, los jefes comunales plantearon “el panorama crítico de la economía de los municipios” marcada por una “fuerte recesión nacional”, que “impacta directamente en la coparticipación que reciben los municipios” en la “recaudación provincial y por la demora en la transferencia de fondos correspondiente a programas, obras y compromisos asumidos por el gobierno bonaerense”.

“Muchos distritos se encuentran en una situación de extrema fragilidad y requieren que la Provincia cumpla con los compromisos asumidos, tanto en materia de obras como de fondos específicos” señaló el presidente del Foro de Intendentes, Maximiliano Suescun.

Además del pedido de pago de deudas, los intendentes exploraron la posibilidad de “anticipos de fondos o mecanismos extraordinarios de financiamiento para atender gastos corrientes” expresaron.

En el caso de Madariaga IOMA, la obra social provincial, adeuda cerca de 400 millones de pesos y es uno de los distritos más afectados por los pagos discrecionales que hace el organismo de salud descentralizado lo que lleva a un problema mayúsculo en la atención hospitalaria.