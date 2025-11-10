Arrastraron por la vereda a una chica y la golpearon para sacarle la cartera

Dos delincuentes interceptaron a una joven, la arrastraron y la golpearon para intentar robarle la cartera. Tras ello, escaparon del lugar.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del sábado sobre la avenida 38, entre 2 y 3, del barrio Norte de La Plata. La brutal secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

“Aparecieron dos pibes en moto por 2. Le grité a mi novio que empecemos a correr y corrimos uno para cada lado. El de la moto lo siguió a él y el que se bajó me siguió a mí”, contó la víctima al portal local 0221.

En ese momento la chica intentó escapar mientras gritaba pidiendo ayuda, pero se cayó en la vereda y quedó tendida por el golpe.

En ese contexto, el ladrón que había bajado del vehículo comenzó a empujarla para sacarle lo que tenía encima y durante varios segundos la arrastró por el piso. Inclusive, hasta alcanzó a pegarle patadas. “Se me enganchó la cartera en el buzo y por eso no pudieron sacármela”, explicó la joven.

Debido a sus gritos y pedidos de auxilio, los vecinos salieron de sus casas y comenzaron a increpar a los delincuentes. “Los vecinos me escucharon y los chorros se fueron porque salieron a ayudarme”, completó y aclaró que no lograron concretar el robo.

Afortunadamente, pese a la violencia de la situación, la chica no sufrió heridas de consideración ni necesitó asistencia médica. Los asaltantes, por el momento, no fueron identificados, aunque se trabaja en el análisis de las cámaras para intentar dar con ellos.

Dos ladrones armados amenazaron al empleado de una heladería y se llevaron la recaudación

Dos delincuentes ingresaron a una heladería, fingieron ser clientes y a punta de pistola le robaron al empleado. La secuencia duró apenas segundos y los ladrones escaparon luego del asalto.

El violento robo ocurrió el viernes por la noche en una heladería ubicada en el cruce de las calles 9 y 529, en la localidad bonaerense de Tolosa. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Hasta el momento se logró establecer, según los testimonios de la víctima y la filmación del momento, que los ladrones simularon entrar a comprar y enseguida sacaron un arma y amenazaron a la víctima.

Según relató el dueño del comercio a 0221, los ladrones, que llegaron con el rostro cubierto, se llevaron la recaudación del día y un celular.