Quién era “Carnaza”, el motociclista al que un camionero aplastó contra un árbol en Azul

NACIONALES

La Justicia de Azul agravó la acusación contra Jorge Miguel Mele (58), el camionero que atropelló al motociclista Diego Maximiliano Marianache (46), en medio de una discusión de tránsito, y lo aplastó contra un árbol, causándole la muerte, en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal David Carballo, de la UFI N° 2, lo imputó por "homicidio simple con dolo eventual", que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.

Por eso, se ordenó su detención, que se concretó a primera hora del domingo en un allanamiento en su casa, donde además le incautaron su teléfono celular.

En un primer momento lo había acusado de "homicidio culposo", es decir, cometido sin intención, pero cuando se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad y la declaración de testigos la situación penal de Mele se complicó.

En el expediente, que además instruye el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de Juan José Suárez, se indicó que todo comenzó este sábado, alrededor de las 9.40, en la esquina de la avenida Mitre y la calle España, donde se encontraban detenidos un camión remolcador plancha Iveco Daily 70, conducido por Mele, y una Motomel Skua de 150 centímetros cúbicos -sin patente-, guiada por Marianache sin casco colocado.





"Al habilitar el paso el semáforo ubicado en la mencionada esquina, los nombrados doblaron hacia la calle España, intentando el conductor del ciclomotor sobrepasar al camión por el lado izquierdo, efectuando Mele una maniobra que impidió a Marianache concretar su intención", se reportó.

Luego el motociclista intentó una nueva maniobra de sobrepaso, esta vez por el lado derecho del camión. Cuando estuvo a la altura de la ventanilla derecha empezó a increpar a Mele, haciendo ademanes con su brazo, por lo que el transportista hizo una maniobra abrupta hacia su lado derecho y embistió al motociclista, que terminó aplastado entre un árbol y el vehículo pesado.

Marianache, conocido como "Carnaza", sufrió politraumatismos que le ocasionaron un shock hipovolémico y lesión de los grandes vasos que derivaron en su muerte inmediata.

La fuentes consultadas por este diario confirmaron que Mele quedó detenido en la comisaría 1ra. y que será indagado este domingo, a las 19.

El camionero ya tenía un antecedente por "lesiones culposas", de 2010.

Según El Tiempo de Azul, una mujer llamó al 911 para avisar que fue testigo de lo ocurrido cuando acompañaba a su madre en un auto. En su versión, corroboró que hubo una discusión y que el camionero atropelló intencionalmente al motociclista.

Las pericias mecánicas determinarán si esto fue así, aunque las imágenes complican al imputado.

Quién era la víctima





Marianache era trabajador de la construcción y tenía una hija de 18 años. En las redes sociales, sus familiares y allegados lo despidieron con dolor y exigieron "justicia".

"Que en paz descanses, Diego... gracias por dejarnos lo más lindo: nuestra Jazmín... Fuerzas para la familia y en especial para Jazmincita", escribió Abigail Gómez.

Desde el Club Social y Deportivo San José de Azul indicaron: "Lamentamos la pérdida física de Diego Maximiliano Marianache, activo colaborador de nuestro Club. Elevamos una oración en su memoria y acompañamos a la familia en su dolor".

En una foto de la víctima, apuntaron: "Hasta siempre Diego... Carnaza... El Sanjo. La Cobacha".