Conmoción en Santiago del Estero: encontraron muerta a una joven de 18 años con un golpe en la cara

La ciudad de Frías, en Santiago del Estero, amaneció
conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de Emilse Camila Barrera, una joven de
18 años que fue encontrada sin vida en una zona descampada próxima a la Ruta
Nacional 157.
La fiscal Natalia Simoes dispuso una serie de medidas
urgentes para determinar si la muerte fue accidental o producto de un hecho
criminal.
El cuerpo fue descubierto por un hombre de 63 años que
caminaba por el lugar y dio aviso inmediato a la Policía. Al llegar, los
efectivos de la División Homicidios constataron que la joven tenía un golpe en
la cara y rastros de sangre, por lo que la fiscal ordenó preservar la escena y
realizar la autopsia.
El operativo se extendió durante varias horas con la
presencia de peritos, personal policial y el equipo de la fiscalía de turno,
que recolectó evidencias y testimonios de vecinos de la zona.
Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis. La
fiscalía trabaja con estricta reserva, a la espera del resultado de la autopsia
que permitirá conocer la causa y la hora de muerte de la joven.
También se analizan cámaras de seguridad y comunicaciones
telefónicas para reconstruir los movimientos previos de Emilse.
Un hombre quedó detenido y es el principal sospechoso
En las últimas horas, la investigación dio un giro con la
detención de R.P., señalado como el principal sospechoso en la causa por la
muerte de Emilse Camila Barrera. Según fuentes judiciales, el hombre habría
mantenido un encuentro con la joven antes de su desaparición y quedó bajo
custodia luego de que surgieran inconsistencias en su declaración.
Trascendió que durante su testimonio ante los
investigadores, el acusado admitió haber estado con Emilse, aunque intentó
desvincularse del hecho. No obstante, algunos indicios recolectados en la
escena y declaraciones de testigos motivaron su detención preventiva, mientras
la fiscalía analiza nuevos elementos probatorios.
Otra línea de investigación apunta a una mujer, señalada
como la persona que le conseguía clientes a la víctima para supuestos
encuentros sexuales. Su rol está siendo analizado por la fiscalía.
También aparece mencionado otro hombre, vecino del barrio
Banda Verde y propietario de la casa donde Emilse habría sido vista por última
vez.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes