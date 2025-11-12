MAR CHIQUITA: Una abeja ingresó a un auto y provocó un despiste en la Autovía 2

ZONALES

Un insólito siniestro vial se registró en las últimas horas sobre la

, en jurisdicción del partido bonaerense de

, cuando una abeja dentro de un automóvil provocó un

y un enorme susto a una pareja de adultos mayores.





El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 310, en el carril con dirección a Mar del Plata, donde viajaban un hombre de 87 años y una mujer de 76. Según informaron fuentes policiales, el conductor habría intentado espantar al insecto que ingresó repentinamente al habitáculo, perdiendo el control del vehículo en el intento.





Como consecuencia de la maniobra, el auto se desvió de la calzada y terminó cayendo en una zanja lateral llena de agua, lo que provocó que el frente del vehículo quedara parcialmente sumergido y el agua alcanzara hasta la mitad de las puertas delanteras.





Afortunadamente, ambos ocupantes salieron ilesos, aunque debieron ser asistidos por personal de la Policía Vial y del servicio de emergencias médicas que acudieron rápidamente al lugar.





El episodio, que podría haber tenido consecuencias más graves, sirvió como recordatorio de la importancia de mantener la calma al volante ante situaciones imprevistas.