Por qué Máximo Thomsen está aislado en la cárcel desde el 12 de octubre

A casi seis años del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, los ocho rugbiers cumplen sus respectivas condenas en una cárcel bonaerense.

Mientras la familia de Fernando sigue reclamando una condena firme y definitiva, se conocieron algunos detalles sobre cómo viven los jóvenes que tenían entre 18 y 21 años al momento del asesinato.

Uno de los casos de mayor renombre en las últimas semanas fue el de Máximo Thomsen, que hoy tiene 25 años. El joven está cumpliendo su pena en la Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero y hace algunos días fue apartado del resto de los condenados.

El motivo por el cual lo separaron de los demás rugbiers fue por haber tenido una pelea con otro preso el pasado 12 de octubre. A pesar de lo sucedido, el joven participa en talleres grupales de alfabetización jurídica y derechos humanos desde el penal.

Cómo viven hoy los rugbiers condenados por el crimen de Fernando

• Ciro Pertossi: es el hermano de Luciano y primo de Lucas Pertossi. También fue condenado a perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores. Está en el mismo penal que Thomsen, aunque en otro pabellón. Mantiene la rutina general del grupo, con salidas al patio y visitas semanales.

• Luciano Pertossi: hermano de Ciro y primo de Lucas Pertossi, es otro que comparte la condena a perpetua. Hoy tiene 23 años y se encuentra aislado en la prisión de Melchor Romero ya que habría intentado quitarse la vida. Sin embargo, la familia negó esta versión.

• Enzo Comelli: cumple prisión perpetua en el penal de Melchor Romero, al igual que el resto. Participa de las actividades colectivas, especialmente las recreativas y deportivas.

• Matías Benicelli: integra el grupo de los cinco condenados a perpetua. De acuerdo a lo trascendido, participa de las clases y talleres en Melchor Romero.

• Blas Cinalli: fue uno de los tres que recibió 15 años de prisión por ser considerado partícipe secundario del asesinato de Báez Sosa. Al igual que el resto, está alojado en Melchor Romero y lleva adelante la rutina común de la alcaidía, con talleres, recreación y educación física.

• Ayrton Viollaz: fue condenado a 15 años de cárcel y al igual que el resto pasa sus días en Melchor Romero. Participa de los talleres educativos y recreativos.

• Lucas Pertossi: es el mayor del grupo con 26 años y también recibió 15 años de prisión. Según contó su papá en una entrevista con Tarde o Temprano (eltrece), se anotó en la carrera de abogacía en condición de encierro. Además, dijo que adentro de la cárcel su hijo hace talleres de cocina y huerta: “Está ocupado”.

Se estrena la serie de Fernando Báez Sosa

El próximo jueves 13 de noviembre se estrena la serie documental de Netflix, “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”. La serie tendrá testimonios exclusivos y material de archivo inédito.

Dirigida por Martín Rocca y producida por Fabula, reconstruye minuto a minuto el crimen que sacudió a la Argentina en el verano de 2020.

Además, repasa las circunstancias que rodearon la muerte de Fernando, quien fue atacado a la salida de un boliche por un grupo de rugbiers en pleno centro de Villa Gesell.

"En enero de 2020, Fernando, de 18 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de chicos de su misma edad", adelantaron en la publicación que compartió la plataforma en su cuenta oficial de X hace algunas semanas.








