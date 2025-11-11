Tres nuevos casos de estafa telefónica generan preocupación en Pinamar y Valeria del Mar

ZONALES

Durante la jornada del lunes, tres vecinos de Pinamar y Valeria del Mar denunciaron haber sido víctimas de estafas mediante distintas modalidades de contacto telefónico y a través de mensajería instantánea. Los hechos quedaron radicados en dependencias policiales de la jurisdicción y son investigados por diferentes fiscalías de la región.





El primer episodio se registró en Valeria del Mar, donde un hombre, de 44 años, recibió en horas de la mañana un mensaje de WhatsApp con característica, supuestamente perteneciente a un amigo.





En la comunicación, se le solicitaba de manera urgente la suma de $87.600, acompañada de un alias de billetera virtual para realizar la transferencia. Confiado en el vínculo, la víctima efectuó la operación, pero al intentar comunicarse telefónicamente con su amigo real, éste le aseguró que jamás había pedido dinero.





Por otra parte, un segundo hecho involucró a un jubilado de 91 años residente en Pinamar. Según consta en la denuncia, alrededor de las 17:00 recibió un llamado telefónico en el que un individuo se identificó como empleado de la obra social PAMI y aportó datos personales para generar confianza. Horas más tarde, Mari constató movimientos bancarios desconocidos en su cuenta por un total de $400.000. Ante esta situación, el jubilado se presentó en sede policial y se inició una causa con intervención de UFEC 4 de Dolores.





Finalmente, otro caso de similares características tuvo como víctima a una mujer de 73 años domiciliada en la intersección de Avenida Shaw y De las Medusas. La mujer también recibió un llamado de un supuesto operador de PAMI, quien le solicitó información personal bajo el argumento de actualizar datos administrativos. Tras la comunicación, detectó débitos fraudulentos en su cuenta bancaria por la suma de $400.000.





Las autoridades policiales advierten que este tipo de maniobras se encuentran en aumento, especialmente dirigidas a adultos mayores, y recomiendan no brindar información personal ni bancaria, no realizar transferencias ante pedidos de urgencia y verificar siempre la identidad del solicitante mediante un contacto directo.