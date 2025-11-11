ARBA anunció que cambia la forma de pagar la patente en provincia de Buenos Aires: cómo es el nuevo sistema

A partir de 2026, la Agencia de Recaudación de la provincia
de Buenos Aires (ARBA) informó la implementación de un nuevo sistema para
abonar la Patente Automotor, con el propósito de aliviar la carga tributaria e
incrementar la previsibilidad financiera de los contribuyentes bonaerenses.
Según el titular del organismo, Cristian Girard, “el tributo se dividirá en
diez cuotas iguales, que comenzarán a abonarse desde el mes de marzo”,
permitiendo una distribución mensual y más uniforme de los pagos.
Los cambios en el esquema de Patente forman parte del
proyecto de Ley Impositiva 2026, impulsado por el gobernador Axel Kicillof.
Este proyecto contempla diversas modificaciones a la estructura tributaria
provincial y, en particular, una reformulación profunda del Impuesto a los
Automotores. Parte del nuevo esquema consiste en la simplificación de los
tramos, pasando de 15 a 5, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del
4,5%. De ese modo, la provincia queda entre las jurisdicciones con patente más
baja del país.
El nuevo sistema establece que los bonaerenses abonarán la
Patente en 10 pagos mensuales, todos de igual valor, lo que reemplaza el
tradicional esquema bimestral y busca mejorar la capacidad de planificación
financiera de los hogares y empresas. Desde ARBA, señalaron que la decisión se
adoptó “para brindar mayor previsibilidad, acompañar la situación económica de
las familias y pymes, y facilitar el cumplimiento del impuesto”.
La reformulación del tributo implica que el 75% de los propietarios
de vehículos pagarán menos Patente que en 2025. Según palabras del propio
Girard, “tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año,
gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a
los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga
desproporcionadamente sobre ellos”. Las nuevas tablas suponen, para la mayoría,
un alivio efectivo en un contexto de dificultades económicas.
La cuantía de la Patente no sólo se verá beneficiada por la
rebaja para el 75% de los contribuyentes sino también por el nuevo método de
pago. La posibilidad de distribuir el impuesto en diez cuotas tiene como
objetivo hacer más llevadera la carga fiscal anual. Desde la Agencia de
Recaudación explicaron que la medida responde a la necesidad de “facilitar una
planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año”, tanto para
familias como para pequeñas y medianas empresas.
El contexto que rodea al lanzamiento de la Ley Impositiva
2026 es definido por una búsqueda de progresividad, sin incrementar las
alícuotas de Ingresos Brutos ni el Impuesto Inmobiliario. Las autoridades
comunicaron que la nueva normativa “no incluye cuotas adicionales ni aumentos
en el Inmobiliario”, representando un alivio real para sectores familiares y
rurales. Girard sostuvo que “el contexto económico es crítico para los
bonaerenses, por eso esta ley dialoga con esa realidad”.
La modernización impositiva no termina en los cambios del
tributo automotor. ARBA también actualizó los tramos en un 40% y espera que más
de 46.000 pymes bonaerenses resulten beneficiadas por la actualización de los
parámetros. Este enfoque, según fuentes oficiales, responde a una lógica
progresiva y “pro producción”, cuidando de no ahogar el consumo ni las
actividades comerciales, sino fortaleciendo la recaudación a través de
herramientas tecnológicas y procesos administrativos modernos.
La Ley Impositiva 2026 mantiene la orientación progresiva en
el campo tributario, ajustando parámetros sin aumentar la presión en sectores
sensibles. Las tablas del impuesto automotor reciben una reformulación diseñada
para recomponer la equidad en la carga y proteger los ingresos de los sectores
medios que se vieron afectados por la coyuntura económica de los últimos años.
El esquema de tramos, que hasta ahora contenía 15
categorías, se reduce a 5, lo que simplifica la normativa y el cálculo
impositivo para los contribuyentes. El rango de alícuotas queda determinado con
un piso del 1% y un máximo del 4,5%. Con esta medida, la provincia busca
ubicarse como una de las jurisdicciones nacionales con los valores de patente
más bajos para automotores.
La decisión de transformar la periodicidad de la Patente se
apoya en la necesidad de prever gastos de manera ordenada. Dividir la
obligación en diez cuotas iguales facilita la gestión financiera de las
familias bonaerenses y de los pequeños negocios, que podrán planificar gastos e
inversiones con menor incertidumbre a lo largo del año calendario.
Las autoridades recalcaron que el diseño del paquete
impositivo para 2026 no contempló subas adicionales en el gravamen inmobiliario
ni nuevas tasas extra. “No incluye cuotas adicionales ni aumentos en el
Inmobiliario”, enfatizó Girard al explicar que estas medidas representan “un
alivio concreto para las familias y el sector rural”. La política de exenciones
y actualizaciones en tramos de acuerdo a la inflación esperada pretende
beneficiar tanto a particulares como a pequeñas y medianas empresas
establecidas en la provincia.
Parte del enfoque de la nueva propuesta tributaria reside en
la utilización de herramientas tecnológicas que permitan a los contribuyentes
acceder a información, realizar pagos y trámites con mayor agilidad. Girard
subrayó que mantener la progresividad y modernizar la administración tributaria
son prioridades estratégicas para que la recaudación resulte eficiente sin
afectar negativamente la producción ni el consumo bonaerense.
El paquete de cambios tributarios impulsado desde el Poder
Ejecutivo no contempla ninguna modificación en las alícuotas de Ingresos Brutos
para las empresas locales. La actualización de los tramos, con una suba del
40%, impactará en más de 46 mil pymes que verán mejoradas sus condiciones
impositivas respecto del año en curso.
Las medidas buscan mayor equidad al evitar que la presión
tributaria se concentre en los patrimonios medios y bajos. El diseño de la Ley
Impositiva fue presentado como una respuesta a la difícil coyuntura económica
que enfrenta la provincia. El nuevo sistema de pago de Patente, junto con la
reducción de tramos y las actualizaciones en otras áreas impositivas, marca una
transformación relevante en el modo en que Buenos Aires organiza su recaudación
y administra su relación con hogares y empresas.
El nuevo cronograma estipula que la primera cuota vencerá en
marzo de 2026 y las subsiguientes se cancelarán mensualmente hasta completar el
pago en diciembre de ese mismo año. El monto fijo en cada cuota facilitará la
administración y el cumplimiento tanto para particulares como para empresas.
Desde la Agencia de Recaudación bonaerense detallaron que el
nuevo régimen tributario procura alinearse con las capacidades reales de pago y
el flujo de ingresos de los contribuyentes. De esta manera, se procura evitar
los picos estacionales de recaudación y las dificultades para ingresar a los
planes de pago en épocas críticas del año.
El impacto del nuevo sistema de Patente Automotor se suma a
una serie de cambios que la administración provincial promueve para apuntalar
el entramado productivo y proteger el ingreso familiar. La reconfiguración de
la alícuota, la reducción del número de tramos y la periodicidad mensual se
enmarcan dentro de un proceso de modernización a nivel provincial.
La Agencia de Recaudación precisó que continuará utilizando
tecnología para facilitar la gestión de los tributos y poner a disposición de
los ciudadanos nuevas herramientas digitales que mejoran la experiencia de
cumplimiento de obligaciones fiscales. Esa estrategia forma parte de la visión
general de una administración tributaria más eficiente y menos restrictiva para
la economía real.
La provincia aspira a ubicar su esquema automotor entre los
que presentan los valores de patente más bajos a nivel nacional, tras la
entrada en vigencia de las nuevas disposiciones desde marzo de 2026. El
cronograma de diez cuotas iguales para el pago del impuesto financiará los
compromisos fiscales anuales y otorgará mayor certidumbre a los propietarios de
automotores.
Girard describió el impacto de la ley señalando que
“seguimos fortaleciendo la progresividad y modernizando la administración
tributaria, con herramientas digitales que permiten una recaudación más
eficiente sin ahogar la producción ni el consumo”. Insistió en que la intención
es recomponer la equidad impositiva y evitar que la presión recaiga sobre los
patrimonios medios y bajos.
La distribución mensual comenzará en marzo de 2026 y
alcanzará a todos los titulares de vehículos radicados en la provincia. Los
beneficiarios de la nueva ley incluyen, según lo divulgado por la Agencia de
Recaudación, tanto a familias como a unos 46.000 pequeños y medianos comercios
diseminados por el territorio bonaerense.
El rediseño del sistema impositivo propuesto para el año
próximo no modifica los impuestos sobre la propiedad ni plantea subas en
ingresos brutos para ninguno de los sectores productivos. Las autoridades
defendieron la consistencia progresiva del modelo y destacaron la intención de
“producir un alivio concreto para las familias y el sector rural”.
Los cambios en el cobro de las Patentes y la actualización
de los tramos se inscriben en el proceso de modernización y progresividad
tributaria impulsado por el Ejecutivo provincial.
