Fin de semana a puro rock y cerveza artesanal en el Anfiteatro de Madariaga

MADARIAGA

El Anfiteatro se transformará en punto de encuentro para los amantes de la música y la cerveza artesanal durante este fin de semana, con dos jornadas de propuestas al aire libre, entrada gratuita y una amplia grilla artística. La tradicional celebración reunirá a bandas locales y regionales, emprendedores cerveceros y feriantes.





Las actividades comenzarán este sábado a partir de las 17, con una extensa lista de grupos sobre el escenario. Durante la primera noche actuarán Superlativo, Cuarto Despelote, Mansalva, Marítima, Catarsis, Tábano, Slivers, Libre, Lumpen, Silver Crime, Sobras y Smowing, ofreciendo una variedad de estilos dentro del género.





Para el domingo, desde las 14, continuará la programación con otras presentaciones musicales. En esta oportunidad serán parte del festival Emergentes, Destino Desconocido, Demoledor, Arcana, Synesthesia, Daro y The Kamikazes, Rebelión Pampa, Liberato, Pankas, Circulatoria, Baja Mar e In Moon, completando un total de más de veinte bandas a lo largo de las dos fechas.





Además de la propuesta artística, el predio contará con patio cervecero integrado por productores locales como Sr. Bandurria, La Cervecería, Matka, Mulita, Brother y Nocturno. La oferta gastronómica se complementará con food trucks y la presencia del Mercado de la Estación, mientras que artesanos y emprendedores montarán una feria para acompañar el recorrido del público.





Con esta edición número 42, el clásico encuentro de rock se reafirma como espacio cultural y recreativo para residentes y turistas, ofreciendo dos días de espectáculos gratuitos y alternativas para disfrutar en familia o con amigos.