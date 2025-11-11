MADARIAGA - PRIMERO EN CNM: Se cansó de la presunta venta de drogas a metros de su casa, golpeó con un hierro al vendedor y terminó denunciado

El episodio ocurrió sobre Calle 12, ya en el barrio Quintanilla según pudo constatar CNM, en donde habitante del lugar observó a un joven circulando en una motocicleta Honda Tornado blanca y deteniéndose en reiteradas ocasiones para entregar, lo que se presume, serían estupefacientes.
Además, relató a la policía acerca del apellido y sobrenombre de este joven y les indicó que ya le había advertido que no haga esas operaciones en cercanías de su casa.
Por eso, tomó un elemento caño y le pegó en la cabeza provocándole un corte en el cuero cabelludo y un traumatismo de cráneo leve. El chico de 25 años terminó en el Hospital Municipal y realizó una denuncia contra el vecino por lesiones leves.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
