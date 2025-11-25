Suben a $5 millones la recompensa para encontrar a una nena que fue secuestrada por su madre hace cuatro años

El Ministerio de Seguridad de la Nación aumentó a $5 millones la recompensa para quienes aporten información que permita encontrar a Alicia Athenas Pichon Troszynski, la nena de 7 años que fue secuestrada por su madre en 2021. La mujer tiene una orden de captura nacional e internacional y la búsqueda se intensificó en las últimas horas.

La decisión se oficializó este martes a través de la resolución 1299/2025 publicada en el Boletín Oficial. El nuevo monto duplica la cifra anterior y busca incentivar a quienes puedan aportar datos útiles para dar con el paradero de la menor, que tiene nacionalidad argentina y francesa, y de su madre, Sofía Belén Troszynski.

Cuatro años de misterio y una búsqueda internacional

Alicia desapareció en julio de 2021. Desde entonces, la Justicia y organismos como Missing Children no lograron obtener resultados efectivos, a pesar de la difusión de imágenes y la activación de una alerta amarilla de Interpol.

La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, a cargo de la jueza María Alejandra Provítola y la Secretaría N° 118, liderada por el doctor Sebastián Ghersi.

El 8 de julio pasado el tribunal pidió que se aumente la recompensa - que hasta ese momento era de $1 millón. El pedido se fundamentó en el tiempo transcurrido sin novedades sobre el paradero de Alicia y su mamá.

Sobre la nena, está vigente una averiguación de paradero desde el 19 de mayo de 2023, con difusión de imagen y búsqueda internacional. Además, Interpol emitió una “notificación Alerta Amarilla” y hay prohibición de salida del país.

En cuanto a la madre, la orden de captura nacional e internacional rige desde el 29 de febrero de 2024. El objetivo es detenerla y tomarle declaración indagatoria por el presunto delito de sustracción de menores.

Cómo aportar información

El Ministerio de Seguridad confirmó que la recompensa subió a $5 millones para quien aporte datos relevantes que permitan encontrar a Alicia y a su madre.

Quienes tengan información pueden comunicarse de manera anónima y gratuita al 134, la línea del Programa Nacional de Recompensas.