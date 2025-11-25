PINAMAR: Con palos y un fierro delincuentes le robaron a una mujer en una hostería de Valeria del Mar

ZONALES





VALERIA DEL MAR, 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 - CNM – Un violento robo agravado, perpetrado por un grupo de aproximadamente cinco individuos, tuvo lugar este lunes a las 10:00 horas en el Hostel ubicado en Spiro al 1800 de Valeria del Mar.





La víctima, de 34 años, fue despojada de sus pertenencias bajo intimidación con palos y un fierro de gas.





La mujer, quien reside en el mencionado hostel, denunció el hecho y se realizaron tareas investigativas que permitieron avances.





Los delincuentes sustrajeron a la víctima un teléfono celular marca Redmi Note 13 PRO. Además, se llevaron una mochila de color negro que contenía una billetera de color azul, tarjetas de débito a nombre de la denunciante y la suma de sesenta mil pesos argentinos en efectivo.





La investigación se encuentra en curso bajo la carátula de “Robo Agravado en Poblado y en Banda”.



