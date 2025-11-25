Home Ads Home Ads
MADARIAGA

MADARIAGA: Chocó autos estacionados y hay restricciones para circular

cnm noviembre 25, 2025

Un estruendo rompió la calma de la tarde de hoy en General Madariaga, cuando un conductor provocó, por razones aún desconocidas, una colisión múltiple en inmediaciones de Moreno y 9 de Julio.

 

Alrededor de las 17:00 horas, un vehículo embistió violentamente a tres automóviles que se encontraban estacionados, dejándolos con serios daños y generando sorpresa entre los vecinos.

 

El impacto fue de tal magnitud que los vehículos estacionados sufrieron daños de consideración en sus carrocerías.

 

Un VW Virtus, una Saveiro, un Ford y un Gol Trend fueron los involucrados.

 

Personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las constataciones de rigor y recabar testimonios que permitan esclarecer las circunstancias del hecho. El tránsito estaba cerrado.


