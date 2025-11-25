MADARIAGA: Chocó autos estacionados y hay restricciones para circular

Un estruendo rompió la calma de la tarde de hoy en General Madariaga, cuando un conductor provocó, por razones aún desconocidas, una colisión múltiple en inmediaciones de Moreno y 9 de Julio.
Alrededor de las 17:00 horas, un vehículo embistió
violentamente a tres automóviles que se encontraban estacionados, dejándolos
con serios daños y generando sorpresa entre los vecinos.
El impacto fue de tal magnitud que los vehículos
estacionados sufrieron daños de consideración en sus carrocerías.
Un VW Virtus, una
Saveiro, un Ford y un Gol Trend fueron los involucrados.
Personal policial se hizo presente en el lugar para realizar
las constataciones de rigor y recabar testimonios que permitan esclarecer las
circunstancias del hecho. El tránsito estaba cerrado.
