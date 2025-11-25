Un policía que trabaja como remisero mató a dos ladrones que quisieron robarle

NACIONALES

Un policía que se encontraba de civil manejando un auto de aplicación de viajes mató a dos ladrones e hirió a un tercero cuando intentaron robarle en Luis Guillón, en Esteban Echeverría, al sur del Gran Buenos Aires.

El sangriento asalto ocurrió este martes, cerca de las 2.30 de la madrugada, cuando un sargento de la Policía bonaerense, que tiene 36 años y presta servicio en una comisaría de Lomas de Zamora, estaba trabajando en un Toyota Etios.

En ese momento le llegó un pedido de viaje desde la calle Guatemala al 1100, de Luis Guillón. Los pasajeros eran dos hombres y una mujer, todos jóvenes. Uno de ellos se sentó junto al conductor y los dos restantes en el asiento de atrás.

En el cruce de Guatemala y Nueva Escocia, a unas cinco cuadras de donde comenzó el recorrido, uno de los sospechosos sacó un cuchillo y amenazó al policía para que le entregara el dinero y el auto.

El sargento pudo sacar su arma reglamentaria y comenzó a dispararles a los ladrones. En ese momento un llamado al 911 alertó a la Policía de Esteban Echeverría.

Cuando llegó al lugar un patrullero, los oficiales se entrevistaron con el conductor del Toyota Etios, que relató que era policía bonaerense y que minutos antes tres sospechosos intentaron asaltarlo.

Los oficiales observaron que dentro del auto había uno de los sospechosos muerto en el asiento del acompañante del conductor. El policía, en tanto, estaba herido con un corte en la zona del abdomen, por lo que se solicitó la atención de una ambulancia.

A unos 30 metros cayó muerto otro de los sospechosos. Unas horas más tarde llegaron al lugar familiares de los dos fallecidos, a quienes identificaron como Daniel Marcelo Acuña (24) -hallado dentro del auto-, y Sergio Nicolás Velázquez (24).

En ese mismo momento, una nueva alerta al 911 señaló que, a la vuelta del lugar del hecho, un hombre observó la presencia de una mujer escondida detrás de un auto. La Policía detuvo a la sospechosa, de 30 años, quien tenía una herida en la espalda, por la que fue atendida.

Los cuerpos de Acuña y Velázquez fueron trasladados a la morgue de Lomas de Zamora donde se realizaron las autopsias. Un primer informe médico forense determinó que tenían disparos en la zona del tórax.

El caso es investigado por dos fiscalías ya que intervino un personal de una fuerza de seguridad. La Fiscalía N° 4 de Esteban Echeverría está a cargo de la causa por la "tentativa de robo agravado" del policía.

En tanto, la Fiscalía N° 8 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Institucional, está al frente de la investigación por el accionar del sargento, al que calificaron como "exceso en la legítima defensa", aunque -en principio- no quedó detenido.

En la escena del hecho se secuestraron tres vainas servidas de calibre 9 milímetros, el cuchillo utilizado por los ladrones y también se incautó la pistola semiautomática Bersa Thunder Pro del policía.



