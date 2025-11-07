Sin haber jurado como ministro del Interior, Diego Santilli empieza con reuniones con gobernadores

Designado al frente del Ministerio del Interior, pero aún
sin haber jurado, Diego Santilli ya se pondrá en marcha en las próximas horas y
comenzará con reuniones individuales con diferentes gobernadores.
El primero será Ignacio Torres, de Chubut, este viernes, en
el que también se verá con Raúl Jalil, de Catamarca. El lunes será el turno de
Marcelo Orrego de San Juan y también de Martin Llaryora, de Córdoba. El eje
principal de los encuentros será el apoyo para la aprobación del presupuesto de
2026.
Las reuniones serán en la Casa Rosada y, según supo LA
NACION, se sumará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, invitado por el propio
Santilli.
Adorni y Santilli fueron designados el viernes y el domingo
últimos, respectivamente. Pero mientras que Adorni juró este miércoles,
Santilli aún no lo hizo por su rol en la Cámara de Diputados, donde La Libertad
Avanza (LLA), corto aún de votos, lo necesita hasta diciembre.
El nombre del nuevo ministro del Interior fue anunciado el
último domingo por la tarde, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien salió
detrás de Guillermo Francos, su mentor y hasta el viernes, jefe de Gabinete.
Con la llegada de Santilli a la cartera política, el
Gobierno se prepara para aceitar la relación con los gobernadores, a quienes
reunió el último jueves en Casa Rosada. Allí, en un encuentro encabezado por el
presidente Javier Milei, 19 gobernadores estuvieron reunidos durante casi dos
horas. El presupuesto 2026 y las denominadas reformas de segunda generación
fueron ejes principales de la conversación.
Los asistentes fueron los que suscribieron el Pacto de Mayo,
en julio de 2024, y entre los ausentes estuvieron Axel Kicillof, de Buenos
Aires; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa, y Gustavo
Melella de Tierra del Fuego.
