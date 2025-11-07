Un trabajador rural murió al volcar su tractor mientras trabajaba

NACIONALES

Un trabajador rural identificado como José María Malervi, de 46 años y oriundo de la localidad de Rafael Obligado, murió este miércoles al volcar el tractor que conducía en un la estancia Sol de Mayo, jurisdicción del Cuartel IX del partido de Rojas.

El accidente ocurrió en horas del atardecer y fue constatado por personal médico en el lugar.

Tras un llamado de alerta, efectivos del Comando de Patrulla Rural (CPR) se desplazaron hasta el predio, junto con Bomberos Voluntarios y personal sanitario.

Al llegar, confirmaron que el trabajador ya había muerto producto de las lesiones sufridas en el vuelco.

Según las primeras observaciones, el cuerpo presentaba heridas compatibles con un accidente laboral y no se detectaron signos de violencia.

Por orden de la Fiscalía interviniente, la causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”.

Pericias y dolor en la comunidad

En el lugar trabajaron Policía Científica y el médico forense, quienes realizaron las pericias para determinar la mecánica exacta del hecho. La zona del accidente permanece preservada mientras se completan los informes técnicos.

La noticia conmocionó a los vecinos de Rafael Obligado, donde Malervi era muy conocido. La comunidad expresó su pesar por la pérdida de un trabajador en plena tarea rural.



