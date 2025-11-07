Le suspendieron la licencia a la joven que fue golpeada por un jubilado tras estacionar en su garaje

NACIONALES

Agustina Robledo, la joven que denunció a un jubilado por golpearla tras dejar el auto mal estacionado en el ingreso de su garaje, fue delatada por terceros que dieron detalles sobre su conducta al volante. Como resultado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le suspendió la licencia de conducir debido a una “conducta temeraria”.

Además, gracias a la difusión de la agresión en los medios, los funcionarios de la ANSV descubrieron que el auto de Robledo no tiene patente trasera, lo que implica “otra infracción grave”.

“en las redes, la conductora (por Robledo) se mostraba manejando a más de 150 kilómetros por hora y filmándose al mismo tiempo, como si fuera un logro".

Si bien el organismo aclaró que esta sanción “no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió” este jueves, sí remarcó que la medida se tomó por las “imágenes que exhiben su conducta peligrosa al volante”.

Con la alta exposición que tuvo Agustina por el altercado con el dueño de la casa donde estacionó, varias personas entraron a sus redes sociales y descubrieron que suele compartir contenido que hace dentro de su auto. En muchas de las imágenes, se observa que su vehículo está en movimiento cuando ella mira a la cámara del celular.

En consecuencia, la ANSV recibió “varias denuncias ciudadanas sobre su conducta vial” y el organismo “la identificó y pidió la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir por poner en riesgo a terceros“.

En el comunicado, se indica que la chica será notificada por la jurisdicción donde se emitió su licencia y deberá ser evaluada luego “para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles”.