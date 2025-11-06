Denunció que fue víctima de una estafa por WhatsApp y perdió $247.000

MADARIAGA





Un vecino denunció que fue víctima de una estafa a través de WhatsApp mediante la suplantación de identidad del proveedor de gas envasado al que habitualmente compra.





Según relató, cerca de las 10:00 horas recibió un mensaje desde un número agendado como servicio de gas. Allí le informaban el total de su deuda y, posteriormente, el denunciante solicitó la entrega de dos garrafas a un domicilio ubicado en un barrio de la ciudad. Momentos después, desde ese mismo contacto comenzaron a pedirle dinero prestado.





Como la suma solicitada se aproximaba al monto adeudado, accedió y realizó una transferencia por $147.000 a un alias enviado por el falso proveedor. Minutos más tarde, recibió otro mensaje asegurando que faltaban $100.000 adicionales, monto que también transfirió a la misma cuenta.





Luego de concretar la operación, comenzó a sospechar por la insistencia y se comunicó telefónicamente con el verdadero proveedor, quien le informó que había sufrido el hackeo de su cuenta y que varias personas estaban recibiendo solicitudes de dinero —incluso en dólares— en su nombre. En ese momento, el denunciante comprendió que había sido estafado.





En total, perdió $247.000. La causa quedó radicada en sede policial y se investigará el origen de la maniobra delictiva.