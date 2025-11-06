PINAMAR: Una adolescente de 16 años resultó herida por un disparo accidental

ZONALES

Una joven de 16 años sufrió una herida de bala en una de sus piernas y fue trasladada de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar “Pepe Olaechea”, donde fue atendida durante la tarde del miércoles y se confirmó que se encuentra fuera de peligro.





El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Rivadavia e Intermédanos, donde la menor se encontraba reunida con un grupo de compañeros. En ese contexto, uno de los adolescentes tomó el arma reglamentaria de su madre —una agente policial que no se encontraba en el lugar— y, de manera accidental, efectuó un disparo.





Todos los presentes eran menores de edad y llamaron inmediatamente a una ambulancia para asistir a la joven.





En el centro médico se constató que la bala no comprometió arterias ni nervios. De todas maneras, se decidió mantener a la adolescente internada hasta la mañana de este jueves por precaución.





Ante lo sucedido, se inició una causa por lesiones y se dio intervención a Asuntos Internos para evaluar lo ocurrido.