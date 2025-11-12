Sedujo a una joven por Tinder, la estafó con más de $4 millones y ahora deberá devolverle el dinero

NACIONALES





El sanjuanino Ángel Ariel Pedernera, de 32 años, acusado de protagonizar una “estafa amorosa” tras engañar a una joven a la que conoció por Tinder, deberá reintegrar más de $4.000.000 a la víctima luego de alcanzar un acuerdo judicial.





Según fuentes del fuero penal, el caso —que había sido revelado en mayo pasado por Tiempo de San Juan— llegó a su desenlace este martes, cuando la defensa del acusado, a cargo de la abogada Sandra Leveque, y el fiscal Adrián Riveros informaron al juez que ambas partes habían llegado a una conciliación económica.





De acuerdo con la investigación, Pedernera mantuvo durante un año una relación virtual con la mujer, de 29 años, a quien conoció a través de la aplicación de citas. El acusado se presentaba solo como “Ángel” y le hacía creer que era un empresario exitoso del rubro de la construcción, con trabajos en Santa Fe y en San Juan, donde supuestamente se desempeñaba como pastelero en un hotel reconocido.





Durante ese tiempo, jamás se encontraron personalmente. Pedernera siempre inventaba excusas para no concretar el encuentro y llegó incluso a usar otro número de teléfono para fingir ser su propia madre, con el fin de reforzar la credibilidad de su historia.





A lo largo del falso noviazgo, el hombre le pedía dinero a la joven bajo distintas excusas: gastos por supuestos desperfectos mecánicos, medicamentos o emergencias familiares. Ella, confiando en su pareja virtual, le transfirió sumas que en total superaron los cuatro millones de pesos.





En mayo, la víctima formalizó la denuncia y el caso se caratuló como “estafa”, quedando Pedernera imputado aunque en libertad durante la investigación. Si bien se sospechaba de la posible existencia de otras víctimas, no se presentaron nuevas denuncias.





Finalmente, en la audiencia realizada esta semana, el imputado se comprometió a devolver la totalidad del dinero mediante un acuerdo judicial: $2.000.000 en efectivo y nueve cuotas mensuales de $222.000, que comenzará a pagar a partir de enero de 2026.





Con este compromiso, el proceso penal quedará suspendido condicionalmente, siempre que el acusado cumpla con la devolución completa de la suma estafada.