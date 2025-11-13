La justicia declaró inimputable al homicida de la calle Corrientes y ordenó su internación en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda

El caso ocurrido el pasado jueves en la avenida Corrientes al 3200 —en el límite entre los barrios de Almagro y Balvanera— dio un giro decisivo al constatarse mediante peritaje que el acusado, identificado por las iniciales F.N.A., estaba incapacitado para comprender la criminalidad de su acto y dirigir sus acciones en el momento del homicidio.





El imputado, de 30 años y en situación de calle, agredió sin mediación aparente a María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 años y nacionalidad brasileña, provocándole un golpe en la cabeza que causó su muerte esa misma noche. Fue detenido horas después en el cruce de Córdoba y Junín.





En su extensa trayectoria delictiva y psiquiátrica se registran más de 20 antecedentes: robos, tentativas, lesiones, robos automotores y desórdenes públicos. También múltiples internaciones en hospitales psiquiátricos —incluido el Borda— de donde se escapó en varias ocasiones.





El dictamen pericial determinó que F.N.A. no comprendía la criminalidad de sus acciones ni tenía capacidad para dirigirlas al momento del hecho. Con ese aval, la jueza del caso decidió suspender los plazos procesales, declararse incompetente para continuar con el trámite por razón de la materia y ordenar la internación involuntaria del hombre en el Hospital Borda, con consigna fija y bajo custodia.





La causa había sido caratulada inicialmente como homicidio agravado por violencia de género (artículo 79 con agravante del artículo 80, inciso 11) y lesiones leves agravadas (artículo 89 agravado por artículo 92 en remisión al 80-11). La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 16, que también asiste a la hija de la víctima.





El ataque sin motivo aparente a la mujer, quien residía en Brasil y estaba en Buenos Aires para acompañar a su hija estudiante de medicina, profundiza la discusión sobre cómo el sistema penal y de salud mental aborda a personas con conductas violentas reiteradas y trastornos graves.





La internación con consigna fija implica que el equipo médico-legal entregue informes periódicos al juzgado sobre la evolución del paciente, el cumplimiento del tratamiento y los riesgos para terceros. En paralelo, la causa judicial permanecerá suspendida hasta que se aclare la situación sanitaria del imputado.