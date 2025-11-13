Diego Santilli justificó la falta de convocatoria a Kicillof y le pidió ser “consecuentes” y “coherentes”

“Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los
gobernadores. Yo digo lo que hago. Seamos consecuentes y coherentes. Están en
la lista los que firmaron el Pacto de Mayo. No adhirieron al Righi, a la ley de
reiterancia y a la ley antimafias. ¿O acaso le tienen que pedir permiso a
Cristina Kirchner?“, preguntó Santilli.
El titular de la cartera política nacional apeló a la ironía
en una conferencia de prensa que ofreció en Entre Ríos después de un encuentro
con el gobernador Rogelio Frigerio. Desde Paraná, indicó que el objetivo es
construir “una agenda común” con los gobernadores y trabajar en conjunto.
Este miércoles por la mañana, Carlos Bianco, ministro de
gobierno de Kicillof, a través de sus redes sociales, le pidió una reunión a
Santilli para “reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los
bonaerenses”. También por las redes, Santilli le contestó: “Dale Carli,
gracias. Tomo nota”.
Pero por la tarde, en la conferencia junto a Frigerio,
Santilli amplió la respuesta a Kicillof y a Bianco. El nuevo ministro del
Interior insistió que todas las negociaciones se hacen teniendo como premisa
“el equilibrio fiscal, que es es central a la hora de discutir”. Recalcó que
“tener un presupuesto es clave, da previsibilidad”.
En esa línea, Santilli deslizó que los temas que plantean
los gobernadores “se irán resolviendo presupuesto tras presupuesto” y ratificó
que lo más importante es que la Argentina crezca. También destacó la
importancia de la baja del riesgo país para acceder a financiamiento
internacional.
Consultados por la prensa en Paraná, Santilli y Frigerio no
se explayaron demasiado sobre la reunión del Consejo Nacional de Pro que
encabezó el miércoles por la mañana el expresidente Mauricio Macri.
Según anticiparon fuentes oficiales, este jueves recibirá en la Casa Rosada al salteño Gustavo Sáenz y al tucumano Osvaldo Jaldo, dos mandatarios que fueron de los primeros aliados de los libertarios pero tomaron distancia en los últimos meses. El viernes estará en Mendoza con otro aliado electoral, Alfredo Cornejo, y el sábado llegará a Neuquén, donde se verá con Rolando Figueroa.
El ministro del Interior planteó que los primeros dos años
de gestión del presidente Javier Milei fueron de estabilización y prometió que
“ahora viene una etapa de crecimiento”. Confió en que esa dinámica provocará un
“derrame” a los distintos sectores de la economía. Ratificó la necesidad de
luchar contra la informalidad laboral y reducir la carga fiscal que “agobia”.
Frigerio, quien fue elogioso del “cambio de actitud” del
Gobierno nacional y de la incorporación al gabinete de Santilli, coincidió por
su parte en que la baja del riesgo país permitirá también a las provincias
conseguir asistencia financiera con el aval de la Nación de organismos
internacionales, lo que provocará una “revolución” en el arreglo de las rutas
provinciales.
“La gente es la que ha decidido que no tenemos que volver
para atrás -dijo el gobernador entrerriano-. Y a partir de ahí la política se
tiene que poner a trabajar, es casi una obligación la que tiene la política de
estar a la altura de lo que eligió la gente hace dos domingos”.
Ambos hablaron sobre la reforma laboral -la que el
Presidente pretende que se trate en febrero- y apuntaron que la idea es “darles
derechos a los que no los tienen”, para formalizar trabajadores y no para
quitar beneficios existentes.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
