De Vido se entrega y comenzará a cumplir su condena por la tragedia de Once: quedará detenido en Ezeiza

NACIONALES

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido deberá presentarse este jueves a las 8:30 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenido y comenzar a cumplir la condena de cuatro años de prisión por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.





Tras la decisión del máximo tribunal, el juez del Tribunal Oral Federal N°4, Ricardo Basílico, ordenó su detención inmediata. Según fuentes judiciales, De Vido será alojado en la cárcel federal de Ezeiza, donde se encuentran también los exfuncionarios Ricardo Jaime, José López y el empresario Lázaro Báez.





El exministro intentó frenar la detención mediante un recurso presentado por sus abogados, pero el planteo fue rechazado. De todos modos, la defensa solicitó que pueda cumplir la condena bajo prisión domiciliaria en su chacra de Zárate, debido a su edad (75 años) y a sus problemas de salud —entre ellos hipertensión, asma e insulinodependencia—.





La condena de De Vido corresponde al delito de administración fraudulenta vinculada a la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del tren Sarmiento chocó contra el andén de la estación terminal, causando 52 muertes y más de 700 heridos.





En el juicio, se determinó que el exministro no realizó los controles necesarios sobre el uso de los subsidios otorgados a la empresa concesionaria TBA, que debía destinar esos fondos al mantenimiento de los trenes. De esta manera, la Justicia consideró que hubo una administración irregular que contribuyó al deterioro del servicio y al siniestro.





Esta es la primera condena firme que enfrenta De Vido, quien además tiene otros dos fallos en su contra por la compra de trenes en mal estado a España y Portugal y por la importación de gas natural licuado, aunque en ambos casos las sentencias todavía no quedaron firmes.





Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Julio De Vido fue uno de los funcionarios más poderosos y de mayor confianza del entorno presidencial, con influencia en las obras públicas y en la relación con el empresariado.





No será la primera vez que De Vido pise una cárcel: estuvo detenido entre octubre de 2017 y diciembre de 2019 en la unidad de Marcos Paz, tras ser desaforado como diputado nacional. Luego obtuvo la prisión domiciliaria y fue excarcelado en marzo de 2020.





Su regreso a prisión ocurre en medio de otras causas abiertas, entre ellas el juicio de los cuadernos de las coimas y el expediente por el caso Skanska, donde también enfrenta cargos por presuntos hechos de corrupción durante su gestión.