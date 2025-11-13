En medio del debate por la duración del juicio, comienza la segunda audiencia de la causa Cuadernos

NACIONALES

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) reanudará este jueves, a partir de las 9 de la mañana, la segunda audiencia del juicio oral por la causa Cuadernos de las coimas, con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada junto a otras 86 personas. El proceso continuará bajo modalidad virtual, una decisión que ha generado controversias en el ámbito judicial por la lentitud y la falta de presencialidad en un expediente de gran magnitud.





La audiencia será transmitida por el canal de YouTube del Poder Judicial, garantizando el acceso público a la lectura del extenso requerimiento de elevación a juicio, que abarca casi 700 páginas. En la primera jornada, celebrada el jueves pasado, se avanzó parcialmente en la descripción de las maniobras atribuidas a Cristina Kirchner y otros exfuncionarios, por montos que superarían los 10,4 millones de dólares.





Debate por la modalidad y críticas al ritmo del juicio





La Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, convocó para el martes próximo a los jueces del TOF 7 con el objetivo de revisar la modalidad y frecuencia de las audiencias. Se busca acelerar el proceso y garantizar mayor transparencia, en medio de críticas por la lentitud que genera el esquema virtual y la realización de solo una audiencia semanal.





Entre las alternativas que se analizan se encuentran incrementar el número de sesiones presenciales y utilizar la remodelada Sala AMIA de Comodoro Py, que tiene capacidad para más de 200 personas.





El tribunal, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, defendió la modalidad virtual al sostener que las próximas etapas estarán dedicadas exclusivamente a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, sin intervención directa de testigos o imputados.





Fiscal, defensas y continuidad del proceso





La fiscal general Fabiana León participará en las audiencias, mientras que las defensas y los acusados seguirán conectados de forma remota. En caso de que Casación disponga el regreso a la presencialidad, todos los imputados deberán concurrir físicamente al tribunal.





Para esta jornada, se prevé extender la duración de la audiencia hasta las 15 horas, dos más que en la sesión anterior.





Los acusados y el contexto del caso





En la primera audiencia se leyeron los cargos contra Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Nelson Lazarte, Rafael Llorens y José María Olazagasti, entre otros exfuncionarios y empresarios.





El debate continuará con la lectura de las imputaciones por cohecho activo, además de los dos requerimientos restantes que completan el voluminoso expediente. Se estima que esta etapa se extenderá hasta la audiencia prevista para el 20 de noviembre.





La causa Cuadernos investiga un presunto circuito de sobornos en la obra pública entre 2003 y 2015, considerado el caso de corrupción más grande en la historia judicial argentina reciente.